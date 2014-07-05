20 هزار فرصت شغلی با اجرای سند اشتغال در لرستان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب عصر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری لرستان اظهار داشت: با اجرای سند توسعه اشتغال 20 هزار فرصت شغلی در لرستان ایجاد می شود.

وی بیان داشت: در صورت تخصیص اعتبارات لازم و همچنین همکاری مستمر دستگاههای مختلف استان این 20 هزار فرصت شغلی در استان لرستان طی امسال ایجاد خواهد شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان با تاکید بر ضرورت برداشتن موانع اجرای سند توسعه اشتغال لرستان عنوان کرد: این سند یک چارچوب است و سیاستهای اصلی در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری استان را دنبال می کند.

آشتاب با بیان اینکه در قالب سند توسعه اشتغال استان ظرفیتها و پتانسیلهای مختلف هر شهرستان احصا شده، افزود: در این راستا ضروری است که همه دستگاههای اجرایی استان در اجرای این سند مشارکت جدی داشته باشند.

وی با بیان اینکه این سند ما حصل کار کارشناسی 84 دستگاه اجرایی استان، بخش خصوصی و همچنین تشکلهای مرتبط با حوزه اشتغال استان است گفت: همچنین در این سند راهکارهای لازم جذب سرمایه گذار مشخص و گویا مطرح شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان با تاکید بر اینکه ما با اجرای این سند به دنبال ایجاد اشتغال پایدار در استان هستیم تصریح کرد: تنها موضوع صدور مجوزها و یا پروانه کسب در زمینه ایجاد اشتغال مدنظر ما نیست چرا که این موضوع اشتغال پایدار محسوب نمی شود.