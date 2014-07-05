۱۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۸:۵۸

سرهنگ داوودی:

اعضای باند سارقان کابل های برق و مخابرات در پلدختر به دام افتادند

پلدختر - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی پلدختر از شناسایی و دستگیری باند سارقان کابل های برق و مخابرات در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا داوودی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با تلاش ماموران آگاهی و کلانتری 11 شهر پلدختر باند چهار نفره که اقدام به سرقت کابلهای برق ومخابرات در شهرستان می کردند شناسایی شدند.

وی افزود: سارقان به محض مشاهده ماموران انتظامی با دو دستگاه سواری پژو متواری شدند که پس از تعقیب و گریز خودروی آنها متوقف و در این رابطه چهار نفر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: ابزار آلاتی که با آن مبادرت به سرقت می کردند  شامل سیم بر، سیم چین، چنگک، دستکش و 300 متر کابل برق و مخابرات از سارقان کشف و ضبط شد.

سرهنگ داوودی با بیان این که  سارقان در بازجویی اولیه به هفت فقره سرقت اعتراف کردند افزود: تحقیقات از سوی پلیس  برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان دیگر ادامه دارد.

رئیس پلیس پلدختر گفت: پرونده سارقان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان ارجاع شد.

