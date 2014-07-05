حمایت مقتدی صدر از معرفی نامزد نخست وزیری از سوی ائتلاف دولت قانون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الفرات نیوز، مقتدی صدر اعلام کرد: ما از معرفی نامزد نخست وزیری از سوی ائتلاف دولت قانون حمایت می کنیم. برادران ائتلاف دولت قانون باید نامزد خود را معرفی کنند به ویژه که نخست وزیر اعلام کرده است که باید نامزد از ائتلاف دولت قانون باشد.

وی افزود: نامزد باید از ائتلاف دولت قانون باشد زیرا فراکسیون اکثریت در ائتلاف دولت قانون است اگر نامزدی اصلح از داخل ائتلاف دولت قانون معرفی شود به ویژه پس از چشم پوشی اسامه النجیفی از ریاست پارلمان این به پایان مشکلات کمک می کند.

مقتدی صدر بر ضرورت احترام و فعال کردن ائتلاف اتحاد ملی تاکید کرد و درباره تبعات نادیده گرفتن این ائتلاف هشدار داد و تغییر نامزدها را اقدامی پسندیده در این شرایط حساس کشور توصیف کرد.