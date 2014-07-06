  1. دانشگاه و فناوری
۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۹:۵۷

شب گذشته؛

مریخ در کنار ماه دیده شد

مریخ در کنار ماه دیده شد

شب گذشته مورخ چهاردهم تیر ماه 1393 مصادف با پنجم ژوئیه سال 2014 میلادی، ماه در کنار مریخ قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته، سیاره مریخ به صورت جسمی نسبتا پر نور در راستای ماه قرار گرفت تا یکی دیگر از عجایب و زیبایی های آسمان را به رخ زمینیان بکشانند.  ساکنان اقیانوس مرکزی، اقیانوس آرام، هاوایی و بخش های غربی امریکا قادر به مشاهده عبور ماه از کنار مریخ بودند. ساکنان نیمه شرقی ایالات متحده و کانادا نیز با دید بهتری قادر به دیدن این اتفاق آسمانی بودند. رنگ سیاره مریخ به دلیل وجود اکسید آهن بر سطح این سیاره متمایل به نارنجی است به همین دلیل این رنگ باعث پر نور تر شدن این سیاره می شود.

در گذشته، زمانی که این اتفاق رخ می داد و مردم اطلاعی از وقایع اجرام آسمانی نداشتند، گمان می کردند که اجسامی از آسمان در حال سقوط به زمین هستند، بیگانگان فضایی یا بشقاب پرنده و ... اما اکنون ستاره شناسان برای وقوع چنین لحظاتی ثانیه شماری می کنند.

کد مطلب 2325662

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