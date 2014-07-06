به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار ابتدا "کوجی هانیدا" سفیر ژاپن در تهران با تشریح اهداف سفر هیئت ژاپنی تاکید کرد: از جمله اهداف مهم سفر هیئت سیاسی - اقتصادی ژاپن به تهران و موارد مهم برای سرمایه گذاری آشنایی با قوانین کار و حمایت از سرمایه گذاری است.

وی افزود: به همین منظور هیئت مزبور علاقمند است تا از مقررات و تسهیلات در این زمینه در جمهوری اسلامی ایران آگاهی پیدا کند.

کازوهیکو ناکامورا رئیس اداره موافقت نامه های اقتصادی وزارت امورخارجه ژاپن نیز با اشاره به گفتگوهای جاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن با طرح سوالاتی مقررات کشورمان در زمینه اعطای مجوز به سرمایه گذاران خارجی و نیز قوانین ناظر بر استفاده از نیروهای متخصص خارجی را جویا شد.

حسینی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل هم در این دیدار با اشاره به ظرفیت های این وزارتخانه، قوانین و مقررات مربوط به حمایت از سرمایه گذاری و اعطای مجوز به سرمایه گذاران و نیز نیروهای متخصص خارجی را تشریح کرد.

وی با اشاره به مواد قانون کار در مورد اشتغال اتباع خارجی گفت: مجوز کار برای نیروی کار خارجی در ایران برای یکسال صادر می شود. اما به منظور حمایت از سرمایه گذاران خارجی طی توافقاتی که با وزارت اقتصاد و دارایی به عمل آمده است، در صورت معرفی سرمایه گذار بر اساس آئین نامه حمایت از سرمایه گذاری خارجی، این وزارتخانه مجوز 3 ساله را تضمین می کند.

حسینی افزود: به منظور تسهیل امور اجرایی، اصلاح قوانین صورت گرفته است و فرایند اخذ مجوز به حداقل زمان ممکن کاهش یافته است. وی گفت: با روان سازی امور اجرایی برخی از اقدامات که قبلا به دو هفته وقت نیاز داشته است، اکنون در کمتر از 3 روز انجام می پذیرد.

این مقام مسئول در وزارت کار افزود: در همین راستا بیش از 100 ردیف شغلی مربوط به اشتغال اتباع خارجی را به ادارات کل استان ها واگذار کرده ایم که در تمرکز زدایی و آسان شدن کارهای مربوط به سرمایه گذاری اقدام موثری است.

وی همچنین دستورالعمل های این وزارتخانه در مورد چگونگی استفاده از نیروی کار متخصص خارجی و استفاده از نیروی کار ایرانی و انتقال تجربه به نیروی کار داخلی را تشریح کرد.

همچنین در این جلسه اقبالی مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سوالات بیشتر هیئت ژاپنی در مورد قوانین کار اتباع خارجی پاسخ داد.