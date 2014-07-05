6 پروژه برق رسانی سرخه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پاک طینت عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در شرکت توزیع برق شهرستان سرخه ضمن بیان اینکه به منظور افزایش پایداری شبکه توزیع برق روستاهای افتر، بیابانک، امام زاده عبدالله و جوین، خطوط فشارضعیف هوایی این روستاها بهینه سازی و شبکه روشنایی معابر روستاهای ذکر شده نیز اصلاح شد اظهار داشت: طرح اصلاح و بهسازی دو دستگاه کلید قابل قطع زیر بار نیز در شهرستان سرخه اجرایی شد.

وی با تاکید بر اینکه یک دستگاه ترانس هوایی به ظرفیت 200 کیلوولت آمپر در بلوار امام رضا (ع) نصب شده، افزود: شبکه فشار ضعیف هوایی واحدهای تجاری زائرسرای سرخه با استفاده از کابل خودنگهدار به اجرا درآمد.

مدیر توزیع برق شهرستان سرخه در خاتمه با اشاره به این مطلب که برای تامین برق منازل مسکونی کوی امام روستای لاسجرد 340 متر شبکه فشار متوسط هوایی احداث شده، خاطر نشان کرد: تامین برق وادی السلام روستای اسدآباد با برقراری شبکه فشار ضعیف هوایی و بهره گیری از کابل خودنگهدار نیز اجرا شده است.