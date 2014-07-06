دریافت تسهیلات بانکی دو طرح در اردبیل به مرحله عقد قرارداد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین منوری شامگاه شنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت تصریح کرد: از ابتدای امسال اطلاع رسانی گسترده به دستگاه های استان برای معرفی طرح های اقتصادی اشتغال زای خود صورت گرفت و نهایتا 43 طرح با اعتبار 250 میلیارد و 851 میلیون ریال و اشتغال زایی 600 نفر معرفی شد.

وی افزود: طرح ها توسط سه دستگاه اجرایی میراث فرهنگی، صنعت و معدن و تعاون و کار معرفی شده بود و مابقی ادارات طرحی اعلام نکردند.

به گفته منوری دامنه شمول این طرح به سرمایه در گردش، طرح نیمه تمام و طرح توسعه ای محدود بود و طرح های خود اشتغالی را شامل نمی شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه نرخ تسهیلات طرح ها بر اساس مصوبه مورد عمل شورای پول و اعتبار در سال 92 و 93 است، ادامه داد: سهم آورده متقاضی حداقل 60 درصد اعلام شده است.

وی بیان داشت: در ادامه از طرح های ارائه شده هفت مورد به تائید رسید و از این تعداد پنج مورد مصوب شد.

منوری اضافه کرد: نهایتا دو طرح با اعتبار 88 میلیارد ریال و اشتغال زایی 260 نفر به مرحله عقد قرارداد رسیده است.

وی تاکید کرد: خروجی این طرح نشان می دهد دستگاه ها از طرح استقبال مطلوبی داشته اند.

وی افزود: با این وجود تاکنون رقمی به طرح ها پرداخت نشده و ضروری است بانک ها همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند.