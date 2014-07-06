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۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۹:۴۷

از بین 43 طرح پیشنهادی؛

دریافت تسهیلات بانکی دو طرح در اردبیل به مرحله عقد قرارداد رسید

دریافت تسهیلات بانکی دو طرح در اردبیل به مرحله عقد قرارداد رسید

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: در سه ماهه نخست امسال از بین 43 طرح فقط دو مورد به مرحله عقد قرارداد دریافت تسهیلات بانکی رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین منوری شامگاه شنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت تصریح کرد: از ابتدای امسال اطلاع رسانی گسترده به دستگاه های استان برای معرفی طرح های اقتصادی اشتغال زای خود صورت گرفت و نهایتا 43 طرح با اعتبار 250 میلیارد و 851 میلیون ریال و اشتغال زایی 600 نفر معرفی شد.

وی افزود: طرح ها توسط سه دستگاه اجرایی میراث فرهنگی، صنعت و معدن و تعاون و کار معرفی شده بود و مابقی ادارات طرحی اعلام نکردند.

به گفته منوری دامنه شمول این طرح به سرمایه در گردش، طرح نیمه تمام و طرح توسعه ای محدود بود و طرح های خود اشتغالی را شامل نمی شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه نرخ تسهیلات طرح ها بر اساس مصوبه مورد عمل شورای پول و اعتبار در سال 92 و 93 است، ادامه داد: سهم آورده متقاضی حداقل 60 درصد اعلام شده است.

وی بیان داشت: در ادامه از طرح های ارائه شده هفت مورد به تائید رسید و از این تعداد پنج مورد مصوب شد.

منوری اضافه کرد: نهایتا دو طرح با اعتبار 88 میلیارد ریال و اشتغال زایی 260 نفر به مرحله عقد قرارداد رسیده است.

وی تاکید کرد: خروجی این طرح نشان می دهد دستگاه ها از طرح استقبال مطلوبی داشته اند.

وی افزود: با این وجود تاکنون رقمی به طرح ها پرداخت نشده و ضروری است بانک ها همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند.

کد مطلب 2325700

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