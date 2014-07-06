به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی شامگاه شنبه در پنجمین جلسه ستاد پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در زاهدان اظهار داشت: شناسایی 16 پهنه آنتیموان با حداقل ظرفیت 200 هزار تن و معادل 10 درصد ظرفیت جهانی آینده روشنی را برای استان نوید می‌دهد.

وی ابراز داشت: در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان تفاهمنامه جداگانه‌ای با سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به امضا رسید و مقرر شد تا در مناطق مستعد اکتشافی در اختیار، عملیات سیستماتیک اکتشافی انجام و در صورت دستیابی به ذخایر اقتصادی نسبت به استخراج و احداث کارخانه فرآوری اقدام لازم صورت پذیرد.

هاشمی بیان داشت: در همین راستا مقرر شده است 45 هزار کیلومتر مربع عملیات اکتشاف معدنی در مدت دو سال در نوار مرز از شمال تا جنوب سیستان و بلوچستان به عرض 20 کیلومتر انجام شود که این عملیات در منطقه سراوان حدود 15 هزار کیلومترمربع و در سیستان 17 هزار کیلومتر مربع را در بر خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان از لحاظ معدنی دارای ذخایر متنوع و استراتژیک از جمله مس، آنتیموان، تیتانیوم و آهن است اظهار داشت: در این راستا پیشنهاد شده است تا حقوق دولتی دریافتی از معادن استان کاهش یابد تا با سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای طرح های بزرگ معدنی در طرح فرآوری تیتانیوم در منطقه فنوج و آنتیموان در سایر مناطق استان با همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اقدامات لازم به عمل آید.

وی افزود: در سفر رییس جمهور به این استان همچنین مقرر شد با همکاری سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بررسی‌های لازم به منظور اجرای طرح فولاد انجام و در صورت دستیابی به نتایج مثبت در اکتشاف و رسیدن به ذخایر مطمئن، این طرح در استان اجرا یی شود.

هاشمی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان رنگین کمان معادن کشور است افزود: با توجه به کثرت معادن در استان باید از تمرکز صنایع معدنی در یک منطقه خودداری شود.

استاندار همچنین از راه اندازی بانک اطلاعات هوشمند معادن برای دسترسی عموم در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: وظیفه داریم با اعتمادسازی زمینه حضور و سرمایه گذاری صاحبان سرمایه و کار آفرینان را در جهت ترغیب در مشارکت و ایجاد صنایع بزرگ فراهم ساخت.

