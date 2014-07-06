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۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۸

طرح مفتاح الجنه در سطح شهرستان کهگیلویه آغاز شد

طرح مفتاح الجنه در سطح شهرستان کهگیلویه آغاز شد

دهدشت – خبرگزاری مهر: طرح مفتاح الجنه توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کهگیلویه با بازدید مسئولان و خیرین از خانواده های نیازمندان در سطح این شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کهگیلویه شنبه شب در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در طرح مفتاح الجنه از خانواده های نیازمند و بی بضاعت سرکشی می شود، گفت: این طرح برای حدود شش هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد کهگیلویه در قالب طرح افطاری و غذای گرم و سبد کالا اجرا می شود.

امرالله فروزنده با اشاره به اینکه طرح مفتاح الجنه یکی از طرح های حمایتی کمیته امداد است که هر ساله در ماه مبارک رمضان اجرا می شود، افزود: این طرح تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

وی اظهار داشت: این طرح فرصت مناسبی برای مسئولان و خیران این شهرستان فراهم می آورد که ضمن سرکشی و دلجویی از خانواده های محروم و نیازمند، بخشی از مشکلات آنها را مورد بررسی قرار داده و برطرف کنند.

فروزنده با اشاره به اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کهگیلویه بیش از ده هزار خانوار را تحت پوشش دارد، یادآور شد: خانواده های دارای یتیم، بیماران صعب العلاج و از کار افتاده مورد حمایت کمیته امداد و خانواده های پرجمعیت و مشکل دار این نهاد از جمله خانواده های اولویت دار در طرح مفتاح الجنه هستند.

 

کد مطلب 2325733

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