سعید جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای اجرای طرح پیشگیری از پوسیدگی دندان "وارنیش فلوراید" توسط شبکه بهداشت ـ درمان شهرستان البرز، تعداد سه هزار و 129 دانش آموز سال اول و دوم دبستان این شهرستان، از این خدمات بهره مند شدند.

این مسئول بیان کرد: وارنیش فلوراید ماده ای نیمه مایع و چسبنده است که در تماس با دندان به تدریج فلوراید آزاد می کند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز با بیان اینکه بیش از 30 سال است که از این ماده در جهان به عنوان یک ماده موثر برای پیشگیری از پوسیدگی دندان ها استفاده می شود؛ افزود: در این طرح، این ماده هر شش ماه به دندان دانش آموزان زده می شود تا پوسیدگی دندان را در حدود 25 تا 75 درصد کاهش دهد.