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۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۹:۳۳

زندیه:

مشکل آب شهری بیجار با مُسکن‌های موقتی حل شده است/ وضعیت راه های روستایی بیجار مطلوب نیست

مشکل آب شهری بیجار با مُسکن‌های موقتی حل شده است/ وضعیت راه های روستایی بیجار مطلوب نیست

سنندج-خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بیجار عنوان کرد: در حال حاضر مشکل آب شهری بیجار با مسکن‌های موقتی حل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زندیه شامگاه شنبه در جلسه بررسی مشکلات و اولویت‌بندی پروژه‌های این شهرستان که با حضور معاون عمرانی استاندار کردستان در سالن جلسات شهدای گمنام فرمانداری تشکیل شد، گفت: هم اکنون مشکل آب شهری بیجار با مسکن‌های موقتی حل شده است.

وی بر توجه و رسیدگی ویژه به  بحران کم‌آبی این شهرستان تاکید کرد و اظهارداشت: متاسفانه علاوه بر شهر بیجار حدود 70روستای آن نیز از وجود آب آشامیدنی سالم هم محروم هستند.

وی بیان کرد: در تعدادی از روستاهای این شهرستان آب موجود در آن حتی برای مصارف غیر آشامیدنی نیز مناسب نیست.

فرماندار بیجارعنوان کرد: علارغم بالابودن میانگین بارندگی در کردستان نسبت به کشور این استان با مشکلات کم آبی مواجه است که رفع این مشکل نیازبه انجام اقدامات لازم از سوی مسئولان اعم از کشوری و استانی دارد.

زندیه در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت راه های روستایی اشاره کرد و گفت:اگر روستاهای ما دارای راه مناسب و مطلوب باشند بدون شک روستاییان در آن ماندگار خواهند شد و به شهرها مهاجرت نخواهند کرد.

وی بیان کرد: شهرستان بیجار 940 کیلومتر راه روستایی دارد ولی میزان بهره مندی آنها از راه آسفالته رضایت بخش نیست.

وی اعلام کرد: 70 روستای دارای جمعیت 20 تا 50 خانوار و 65 روستای کمتر از 20 خانوار این شهرستان فاقد راه دسترسی مناسب است.

فرماندار بیجار اظهار داشت: امیدواریم با مساعدت‌های وزیر راه و شهرسازی و مسئولان استانی در سال‌جاری شاهد آسفالت 76 کیلومتر از راه‌های روستایی باشیم.

کد مطلب 2325743

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