روحانیون ترویج فریضه امر به معروف را در اولویت قرار دهند

حجت‌الاسلام علی نعمت‌ الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: روحانیون استان باید ابعاد ارزش‌های اسلامی را برای قشرهای مختلف جامعه در مساجد تبیین و تعریف کنند تا مردم بیشتر با دین اسلام آشنا شوند.

نعمت‌الهی با اشاره به ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بیان کرد: متاسفانه احیای این فریضه دینی در جامعه دچار غفلت شده که روحانیون با تبیین درست آن در بین مردم می‌توانند در ترویج آن نقش بسزایی را ایفا کنند.

این مسئولافزود: روحانیون در مساجد باید به ابعاد مختلف عفاف و حجاب در جامعه بپردازند و این موضوع را برای مردم تبیین کنند تا آحاد جامعه به ضرورت اهمیت این فریضه دینی بیشتر توجه کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین به مراسم‌های قرائت قرآن کریم در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: این مراسم‌ها فقط منحصر به تلاوت این کتاب آسمانی نباشد بلکه در کنار آن باید به تفسیر آیات نیز پرداخته شود تا تعداد بی‌شماری از مردم با معارف اسلامی آشنا شوند.

وی اظهارداشت: روحانیون در ماه مبارک رمضان باید احکام دینی را برای نمازگزاران تبیین کنند نه اینکه تنهابه احکام روزه و نماز بسنده کنند بلکه باید در حین بیان این احکام فرصتی به مردم بدهند تا سئوال‌های خود را مطرح کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین ادامه داد: روحانیون با پاسخ دادن به سئوال‌های متعدد مردم می‌توانند احکام مختلفی را برای مردم بازگو و اطلاعات شرعی آنان را ارتقا دهند.

وی همچنین به ترویج فرهنگ زکات اشاره کرد و گفت: پرداخت زکات مردم در روستاها به آبادانی این مناطق محروم منجر می‌شود و تحقق این مهم فقر و تنگ‌دستی را در این مناطق از بین می‌برد و موجب شکوفایی اقتصادی و فرهنگی می‌شود که این مهم ضرورت ترویج این فرهنگ را در جامعه دو چندان می‌کند.

این مسئول با اشاره دبه نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری بیان کرد: روحانیون با پرداخت به ابعاد مختلف این نامگذاری می‌توانند پیوند ناگسستنی بین فرهنگ و اقتصاد در بین مردم ایجاد کنند.

وی یادآورشد: توجه به موضوع فرهنگ و اقتصاد می‌تواند سبک زندگی اسلامی و ایرانی را در بین مردم ترویج دهد و ترویج این فرهنگ منجر به کاهش معضلات و آسیب‌ها و تقویت بنیان خانواده خواهد شد.