تقاطع غیرهمسطح شهید ورمقانی سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه و طي مراسمي با حضور جمعي از مديران و مسئولان استان و شهرستان تقاطع غيرهمسطح شهيد ورمقاني سنندج افتتاح شد.

در اين مراسم، شهردار سنندج طي سخناني گفت: عملیات اجرایی این پروژه از اواسط سال 90 آغاز شد و به یاری خداوند متعال با تامین اعتبارات مورد نیاز امروز افتتاح شد.

کامیاب شادمان اظهار داشت: احداث و تکمیل این تقاطع برای رفع مشکلات و دسترسی به شهرک‌ های اطراف این ناحیه در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه در این طرح میزان تردد و توپوگرافی مد نظر بوده است، افزود: پیشنهاد ایجاد پل به صورت روگذر در شورای ترافیک استان مطرح و مصوب شد.

شهردار سنندج بیان کرد: این طرح به دلیل داشتن معارض یک سال دچار وقفه شد تا در نهایت از شهریور سال گذشته عمليات اجرايي آن از سر گرفته شد و امروز به بهره برداری رسید.

شادمان یادآور شد: کل اعتبار هزینه شده برای این طرح 4.5 میلیارد تومان است و 40 درصد از اعتبارات این طرح از محل منابع استانی و 60 درصد از محل منابع داخلی تأمین شده است.

وی ادامه داد: طرح احداث پل روگذر با دو دهانه 18 متری با عرشه 36 متر، احداث دیوار حائل رمپ ‌ها به طول 470 متر و احداث رمپ ‌های دسترسی به پل در چهار طرف به طول 600 متر از مشخصات این طرح است.

شهردار سنندج گفت: هدایت و تسهیل عبور خودروها، به ویژه خودروهای سنگین در کمربندی دکتر حسینی، کاهش تصادفات و ترافیک و صرفه ‌جویی در زمان تردد و کاهش هزینه سفر و بهینه‌ سازی مصرف سوخت از جمله اهداف اجرایی این طرح است.

شادمان اظهار داشت: همچنین ارتباط و دسترسی شهرک شهید ورمقانی و شهرک ‌های اطراف به کمربندی دکتر حسینی و کانی فاطمه و توزیع بار ترافیکی از سمت محله فرجه به شهرک‌ های بعثت از دیگر اهداف این طرح است.

وی افزود: خاکبرداری این طرح به میزان 47 هزار متر مکعب، خاکریزی 45 هزار مترمکعب، بنایی 17 هزار و 200 متر مکعب، اساس چهار هزار و 200 متر مکعب و زیر اساس در حدود سه هزار متر مکعب در این طرح صورت گرفته است.

شهردار سنندج در پايان سخنان خود در اين مراسم بیان کرد: آسفالت به کار رفته در این پروژه 11 هزار مترمربع، بتن ‌ریزی 3سه هزار و 900 مترمکعب، جدول گذاری دو هزار و 600 متر و آرماتوربندی آن 650 تن بوده است.