بیشترین اعمال جراحی زیبایی در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد هادی ایمانیه شنبه شب در ضیافت افطاری نخبگان ودانشمندان دانشگاه های استان گفت: نیاز است از سوی دولت هزینه انجام اعمال زیبایی را به گونه ای گران کنند تا کمتر کسی بتواند این این امر را انجام دهد.

وی اضافه کرد: امروزه متاسفانه درآمد بالای پزشکی شایسته مالیات پزشکی نیست وباید این قانون اصلاح شود.

دکتر ایمانیه در ادامه سخنان خود گفت: نیاز امروز جامعه بر این است که افرادی که درآمد میلیونی دارند باید از دریافت یارانه خط بخورند و یارانه آنان در راستای تغذیه وسلامت اقشار کم درآمد استفاده شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از افراد جامعه خواست برای به حرکت درآمدن چرخ اقتصادی استان وکشور تعصب لازم در استفاده از تولیدات داخلی داشته باشند زیرا امروزه تولیدات داخلی از بیشترین استانداردهای لازم برخوردار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: امروزه جامعه نیازمند بیشتر تبلیغ نهادینه شدن قانون از سوی روحانیون است.