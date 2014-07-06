رئوس برنامه های فرهنگی دانشگاه آزاد مشخص شد/ اعطای جایزه وحدت مذاهب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس، برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در هشت محور اصلی دین و اخلاق، امام، انقلاب اسلامی و رهبری، فرهنگ، هنر، کانون ها و باشگاه های واقعی و مجازی، سیاحت و تفریحات، مشاوره و مشارکت های اجتماعی، مشخص شده است.

در محور دین و اخلاق موضوعاتی از قبیل تدوین سبک زندگی، تدوین اخلاق حرفه ای، جایزه وحدت مذاهب اسلامی دانشگاه های جهان اسلام، جایزه دو سالانه شیخ طبرسی و توسعه شبکه مساجد و مراکز فرهنگی در سطح واحدها و مراکز دانشگاهی در نظر گرفته شده است.

در محور دوم یعنی امام (ره)، انقلاب اسلامی و رهبری به راه اندازی موزه نقش دانشگاهیان در دوران مبارزه با رژیم ستم شاهی، پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تاکید شده است.

در محور سوم با نام فرهنگ، طرح بازشناسی مفاخر، روایت ایرانی از تاریخ ایران، فارسی هویت دیرپا، سینمای دیجیتال، یادمان ایثار در نظر گرفته شده است.

محور چهارم این برنامه ها با نام هنر از مدرسه پویانمایی، نخستین کنفرانس بین المللی فناوری های نو در هنر به همراه برنامه های جانبی از قبیل کارگاه های آموزشی نشست های تخصصی و نمایشگاه آثار و راه اندازی گروه سازآرایی و هم آوایی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر گرفته شده است.

محور پنجم با نام کانون ها و باشگاه های واقعی و مجازی بر جشواره های سراسری فرهنگی هنری و اجتماعی دانشگاه ، جشنواره میان فرهنگی ادیان مذاهب و اقوام، راه اندازی شبکه مجازی دانشگاهیان تاکید می کند.

محور ششم نیز که با نام سیاحت و تفریحات در این برنامه گنجانده شده است، از راه اندازی مجتمع های فرهنگی – تفریحی و اطلس گردشگری دانشگاه خبر می دهد.

در محور هفتم و هشتم این نامه نیز از طرح استاد معتمد و صدای مشاور و برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی کوتاه مدت حضوری و مجازی و برگزاری سالانه بازار هنر با نام کلی محور مشارکت های اجتماعی نام برده شده است.

در هفته دوم مهرماه سال جاری از بانوان فرهیخته شامل دانشجویان و اساتید که ارزشهای اسلامی و فرهنگی، حجاب و عفاف و وقار را در زندگی علمی و اجتماعی خود حفظ کرده اند، به عنوان "بانوان نمونه" طی مراسمی تجلیل و معرفی می شوند.