به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فراهانی، گفت: برنامه راهبردی 4 ساله دانشگاه در بخش رشته ها، اعضای هیات علمی و توسعه مراکز واحدها به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ارائه شده و اکنون دانشگاه می داند که تا 4 سال آینده باید به چه سطحی برسد.

وی با عنوان اینکه برنامه راهبردی دانشگاه در بخش تالیف کتاب و تجهیز آزمایشگاه نیز تا اواخر مهرماه تدوین می شود، اظهار داشت: ارائه خدمات آموزشی مناسب و در شان دانشگاه پیام نور مهم ترین هدف دانشگاه است و در طول 6 ماه اخیر نیز دانشگاه توانسته با ارتقای اعضای هیات علمی، مجوز راه اندازی 80 رشته در مقطع تحصیلات تکمیلی را کسب کند.

فراهانی ضمن تاکید بر مشارکت حداکثری اعضای هیات علمی در تالیف کتابهای درسی، گفت: وضعیت تدوین منابع درسی خودآموز دانشگاه طی سنوات گذشته همپای سایر جنبه ها و به خصوص توسعه رشته ها در مقاطع تحصیلی نبوده و نیازمند بازنگری در فرایندها جهت دعوت از اساتید برجسته و اهل قلم است.

سرپرست دانشگاه پیام نور ابراز امیدواری کرد که با 150 کتاب که در سال جاری در برنامه تالیف قرار دارد، روند تکمیل محتوای درسی نوشتاری و چاپی دانشگاه بهبود یابد.