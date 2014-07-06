بانک مرکزی نرخ‌ بانکی ارزها را ثابت اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ دلار آمریکا را امروز 25,811 ریال، پوند انگلیس را 44,283 ریال و یورو را 35,091 ریال تعیین کرد.

فرانک سوئیس 28,859 ریال، کرون سوئد 3,772 ریال، کرون نروژ 4,169 ریال، کرون دانمارک 4,706 ریال، روپیه هند 432 ریال، درهم امارات متحده عربی 7,028 ریال، دینار کویت 91,560ریال، یکصد روپیه پاکستان 26,192 ریال، یکصد ین ژاپن 25,289 ریال، دلار هنگ کنگ 3,331 ریال، ریال عمان 67,042 ریال، دلار کانادا 24,230ریال، راند آفریقای جنوبی 2,401ریال، لیر ترکیه 12,113ریال، روبل روسیه 751 ریال، ریال قطر 7,091 ریال، یکصد دینار عراق 2,218ریال و لیر سوریه 173 ریال قیمت خورد.

همچنین قیمت دلار استرالیا 24,169ریال، ریال سعودی 6,883 ریال، دینار بحرین 68,464 ریال، دلار سنگاپور 20,714 ریال، ده روپیه سریلانکا 1,982ریال، یکصد روپیه نپال 26,616 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,330 ریال، دینار لیبی 21,501 ریال، یوان چین 4,161 ریال، یکصد بات تایلند 79,725ریال، رینگیت مالزی 8,102 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 25,574ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14,064ریال، افغانی افغانستان 453 ریال، منات آذربایجان 32,906 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,526 ریال، سامانی تاجیکستان 5,226ریال و بولیوار ونزوئلا 4,102 ریال است.