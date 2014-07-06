تشکیل کمیته برای هندوانه های درجالیز مانده/ رسیدگی به مشکلات صیفی کاران نوشداروی پس ازمرگ سهراب

به گزارش خبرنگار مهر، امسال دو هزار هکتار از اراضی مستعد این استان به کشت هندوانه اختصاص یافت و برداشت آن نیز از سه ماه گذشته آغاز شد اما جز آه و حسرت چیزی نصیب صیفی کاران نشد.

صیفی کاران استان در شهرستان های کهگیلویه، چرام، گچساران و بهمئی امسال بیش از هر سال هندوانه کاشتند به امید آنکه رشد مصرف داخلی و صادرات به کشورهای عربی از جمله عراق، کشتی پرسود را برای آنها رقم زند.

با این حال بر خلاف تصور آنها نه تنها بازار داخلی شاهد رشد مصرف نبود، بلکه عرضه هندوانه در کشور نیز افزایش یافت و از طرفی کشاورزان زمین های حاصلخیز بین النهرین نیز به کشت هندوانه روی آوردند تا مرزهای عراق نیز بر روی هندوانه ایرانی بسته شود.

بر این اساس هندوانه های سرخ و شیرین صیفی کاران استان به فروش نرسیدند تا کام آنان تلختر از گذشته شود و به گفته رئیس اتاق یاسوج در یک بازی باخت باخت شرکت کرده باشند.

خسارت 12 میلیاردی به صیفی کاران استان

جبار کیانی گفت: افزایش سطح زیرکشت هندوانه موجب خسارت به صیفی کاران شد.

وی بیان کرد: این مسئله موجب شد سرمایه های زیادی شامل نیروی کار، آب، نهاده های کشاورزی و غیره به هدر رود.

کیانی برآورد خسارت به صیفی کاران استان به دلیل به فروش نرفتن هندوانه ها را 12 میلیارد تومان عنوان کرد.

وی افزود: خسارات کاشت هندوانه نه تنها متوجه کشاورزان است بلکه باعث از بین رفتن غنای خاک کشاورزی می شود زیرا هر زمینی که به زیر کشت هندوانه می‌رود باید تا چهار سال بازپروری شود.

رفع مشکلات صیفی کاران پس از مرگ سهراب

حالا پس از مرگ سهراب به دستور استاندار کمیته ای ویژه برای بررسی و رفع مشکلات صیفی کاران در کهگیلویه وبویراحمد تشکیل می شود.

سید موسی خادمی در این خصوص گفت: این کمیته با حضورسازمان های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون روستایی و اتاق بازرگانی تشکیل می شود تا به صورت ویژه مشکلات صیفی کاران استان را بررسی کند.

وی به ضرر حاصل از کاشت هندوانه در استان برای کشاورزان اشاره کرد و افزود: در این کمیته راه حلی برای جبران حداقلی ضرر ناشی از کشت هندوانه بررسی شود.

وی تأکید کرد: همچنین در این کمیته راهکارهایی برای تعیین الگوی کشت مناسب، پیشگیری از کاشت جالیز در سطح بالا و ترویج کشت محصولات استراتژیک اندیشیده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می رسد این کمیته دیگر نتواند مرهمی بر زخمهای کشاورزان استان بگذارد اما تشکیل و استمرار فعالیت آن می تواند از بروز چنین مشکلاتی در سالهای آتی جلوگیری نمایند به شرط آنکه علاج واقعه را قبل از وقوع کند.