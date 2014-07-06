خیرین اسلامشهری به یاری محرومان قلعه سیمون شتافتند

به گزارش خبرنگار مهر، اینجا قلعه سیمون است، کودکانی که از صبح به همراه والدین خود به زمینهای کشاورزی برای کار می روند و غروب با یک دنیا حسرت به خانه هایی بر میگردند که هر لحظه نگران ریختن سقف آن هستند.

کودکان کار، کودکان بی امید فردا، کودکان بزرگ شده در فاصله طبقاتی و مردمانی که قلب هایشان برای کمک به یک هموطن می تپد. وقتی گروهی عزم خود را جزم کردند که کمکهای خود را برای نیازمندان قلعه سیمون جمع کنند برخی اظهار می کردند که اهدا این کمکها، مشکلات اساسی آنها را رفع نمی کند، باید برای ساکنان قلعه سیمون خانه ساخت ولی این گروه در حد توان خود اقدام کرد و دل کودکان و خانواده های قلعه سیمون شاد شد.

گفتنی است تست رایگان قند و فشارخون ساکنان قلعه سیمون توسط انجمن دیابت اسلامشهر، اهدا کتاب به کودکان و نوجوانان توسط کانون پرورش فکری شهرستان اسلامشهر و توزیع اقلام و مواد خوراکی همچون برنج، روغن، گوشت، ماکارونی، رب گوجه فرنگی، خرما، قند، سویا، مرغ و کنسرو ماهی و میوه از برنامه های این گروه خیر به نیازمندان قلعه سیمون بود.