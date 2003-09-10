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۱۹ شهریور ۱۳۸۲، ۱۸:۲۶

ازسوي شو ايست كانونشن صورت مي گيرد

اهداي جايزه بهترين كارگردان سال به "گوروربينسكي "

اهداي جايزه بهترين كارگردان سال به "گوروربينسكي "

"گوروربينسكي" سازنده فيلم"دزدان دريايي كارئيب : نفرين مرواريد سياه "جايزه بهترين كارگردان سال را دريافت مي كند.


 به گزارش خبرگزاري "مهر" ازرويتر"گوروربينسكي" كه فيلم پرفروش وموفق "دزدان دريايي كارئيب : نفرين مرواريد سياه " را دركارنامه هنري اش دارد امسال ازسوي شو ايست كانونشن جايزه سالانه بهترين كارگرداني را دريافت مي كند.
"ميچ نيوهاسر" مديرشو ايست دراين مورد گفت :"چه افتخاري والاترازاين كه بتوانيم ازاستعدادهاي كارگردان توانايي چون " وربينسكي" تقديربه عمل آوريم. اوبا ساخت فيلم " دزدان دريايي كارائيب : نفرين مرواريد سياه" يكي ازهيجان انگيزترين ومفرح ترين فيلمهاي سال را ارائه داد. فيلم اوسرشارازصحنه هاي اكشن ، طنزوعاطفي است وتخيلات مخاطب را درگير مي كند."
واپسين فيلم اين كارگردان 275 ميليون دلاردركشورفروش كرد؛ اين درشرايطي است كه سايرآثار وي ازجمله " تماس"،"شكارموش" و"مكزيكي" نيزازجمله فيلمهاي موفق دنياي فيلمسازي به شمارمي آيند.
اودرحال حاضرسرگرم ساخت فيلم "پروانه " براي شركت فيلمسازي "استوديو رولوشن" است.
اين كارگردان درروز دوم اكتبر (10 مهر) درمراسمي باشكوه جايزه اش را درمركزجهاني اورلند دريافت مي كند.

کد مطلب 23258

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