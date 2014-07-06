4 بازیکن جدید جذب تیم فوتبال فولاد نوین خوزستان شدند

علیرضا اژدری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تیم فولاد نوین خوزستان نیز همچون دیگر تیم ها در حال آماده سازی خود برای شرکت در رقابت های فصل آینده لیگ دسته یک فوتبال کشور است که به این منظور اقدام به جذب چهار بازیکن جدید کرده است.



وی به نام بازیکن های جذب شده اشاره کرد و افزود: «احمد بوعذار»، «عارف آغاسی»، «حسین غبیشاوی» و «جمیل زبیدی» چهار بازیکن جدیدی هستند که قرار است در فصل جدید این تیم را همراهی کنند.



مدیر عامل باشگاه فولاد نوین خوزستان اظهار کرد: در حال حاضر در حال پیگیری تمرینات تیم هستیم تا بتوانیم بازیکنان را هر چه بیشتر و بهتر برای شرکت در فصل جدید آماده کنیم که برای این منظور برگزاری چندین اردو و دیدار دوستانه را در دستور کار تیم داریم از جمله بازی تدارکاتی روز پنجشنبه 19 تیرماه مقابل تیم فولاد خوزستان که خود را برای رقابت های لیگ برتر و دفاع از عنوان قهرمانی خود آماده می کند.



اژدری زاده تصریح کرد: علاوه بر چهار بازیکن فوق، «عادل قاسمی» نیز به عنوان مربی بدنسازی به تیم ملحق شده است که در کنار «سید کوروش موسوی» سرمربی و «سیروس نعمتی نژاد، ناصر محمدیان و یعقوب فریسات» مربیان تیم کار هدایت و آماده سازی تیم را برعهده دارد.



به گزارش خبرنگار مهر، بازی دوستانه تیم های «فولاد نوین خوزستان» و «فولاد خوزستان» ساعت 20 روز پنجشنبه 19 تیر ماه در زمین اختصاصی تیم فولاد خوزستان برگزار می شود.





