150 میلیون تومان اعتبار به هواشناسی همدان اختصاص یافت

محمد علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در بحث آب شرب شهری و روستایی شهرستان همدان دچار مشکل هستیم، بیان کرد: درخصوص ماده 180 و اعتباراتی که در احتیار نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار داده شد، بیشترین نظر بر این بود که برای رفع محرومیت روستاها هزینه شود.

وی با بیان اینکه در ماده 180 به هر نماینده مجلس 10 میلیارد تومان در راستای محرویمت زدایی از روستاها داده شد تا متناسب با شرایط روستاهای هر شهرستان هزینه شود، بیان کرد: ماده 180 در شهرستان همدان به سمت و سوی آب و راه هدایت شد.

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار همدان با بیان اینکه 48 درصد اعتبارات ماده 180 در بخش آب هزینه شده است، عنوان کرد: در بخش آب شهری 60 درصد ظرفیت در سد اکباتان آب وجود دارد.

محمدی با بیان اینکه هم اکنون 23 میلیون متر مکعب آب پشت سد اکباتان ذخیره شده که در سال گذشته 40 میلیون متر مکعب بود، عنوان کرد: رویکرد باید به سمت و سوی مجتمع آبرسانی باشد.

وی با بیان اینکه زمانی که برای آب شرب شهری و روستایی هفت میلیارد و 355 میلیون تومان اختصاص داده شده باید برای رفع مشکل آب تلاش بیشتری شود، افزود: ضریب شهرستان همدان در بحث آب روستایی از سایر شهرستان های استان همدان پایین تر است.

محمد علی محمدی درخصوص اعتبارات کشاورزی نیز با بیان اینکه اعتبارات کشاورزی در کشور از 10 درصد به سه درصد رسیده است، عنوان کرد: سه درصد اعتبارات بخش کشاورزی در استان همدان نیز رعایت شده است.

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار همدان با بیان اینکه منابع طبیعی باید به موضوع مناسب ساز ورودی های شهر همدان توجه کنند، عنوان کرد: برای ورودی همدان از سمت جاده ملایر اعتبار ویژه و برای ورودی همدان از سمت تهران و پلیس راه اعتباری در نظر گرفته شده تا شرایط ورودی های شهر همدان در شان همدان باشد.

محمدی در خصوص وضعیت کانون پرورش فکری کودک و نوجوان نیز با بیان اینکه 300 میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شده است، عنوان کرد: ساختمانی که در شهرک مدنی برای ساخت کانون پرورش فکری کودک و نوجوان در نظر گرفته شده که سالیان سال بلاتکلیف بوده و در حد بضاعت می توان به این کانون کمک کرد.