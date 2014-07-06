به گزارش خبرنگار مهر، جان‌الله عبدی صبح یکشنبه به مناسبت روز شهرداري و دهياري در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه هزار و 735 دهیاری فعال در استان مشغول خدمت هستند، شمار جمعیت روستایی تحت پوشش دهیاریها را بیش از یک میلیون و 246 هزار نفر اعلام کرد.

وی همچنین با اشاره به طرح درجه بندی دهیاران گفت: 11 دهياري داراي درجه 5 و 6، تعداد 235 دهياري داراي درجه 235 و تعداد 287 دهياري داراي درجه 1 و 2 هستند.

مدير كل امور روستايي و شوراهاي استانداري مازندران به وضعيت تحصيلي دهياران مازندران اشاره كرد و گفت : 22 نفر از دهياران داراي مدرك فوق ليسانس ، 527 نفر داراي ليسانس ، 237 نفر داراي فوق ديپلم و 949 نفر داراي مدرك ديپلم هستند.

عبدي تعداد جمعيت روستايي مازندران را یک میلیون و 368 هزار نفر اعلام كرد و گفت: دو هزار و 367 روستاي مازندران جمعيت بالاي 20 خانوار دارند و 579 روستاي مازندران نيز جمعيت زير 20 خانوار دارند.

علی نبیان معاون امور عمرانی استانداری مازندران نیز گفت: بدون شك نامگذاري روزی به عنوان روز «شهرداري ها و دهياري ها » از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نشان از اهميت و جايگاه ويژه شهرداري‌ها و دهياري ها در حوزه مديريت شهري و روستايي بوده كه وظيفه مهّمي را براي سازماندهي امور مختلف شهرها و روستا هاي عهده دار است.

وی بیان داشت: به منظور آشنايي آحاد جامعه با عملكرد و خدمات شهرداري‌ها، هم افزايي و افزايش همدلي و تعامل مردم با خانواده مديريت شهري و ايجاد محيط امن و با آرامش براي شهروندان، تحقق سياست هاي كلي اقتصادي و فرهنگي در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي در محور هاي قانون‌مداري، صداقت، صرفه جويي، خلاقيت گام هاي مثبت و موثري برداشته شود.