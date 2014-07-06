چرایی اختلاف نامزدهای دور دوم انتخابات افغانستان/ پیامدهای شکست عبدالله و پیروزی احمدزی

صادق علی راغب در پاسخ به این پرسش که "دور انتخابات افغانستان در حالی به پایان رسید که صحبتهایی درباره بروز تقلب به ضرر عبدالله عبدالله و به نفع احمد زی شنیده می شود. با توجه به نتایج فعلی انتخابات چه واکنشی را از سوی نامزدها و طرفدارانشان مشاهده خواهیم کرد؟" گفت: با توجه به وضعیت پیش آمده در افغانستان و بروز تقلب گسترده در انتخابات احتمال می رود که اعتراضات مردمی هر روز به شکل گسترده تری در کشورمان صورت گیرد.

وی افزود: گزارشهایی در این زمینه وجود دارد که در برخی از مناطق برگه های رای بیش از میزان واجدین شرایط توزیع شده که همین موضوع نارضایتی مردم را به همراه داشته است.

راغب تاکید کرد: تخلف سیستم حاکم و مهندسی آرا باعث شد تا اعلام نتایج به تاخیر بیفتد؛ از طرفی دستهایی در داخل و خارج از افغانستان فعالیت می کنند که انتخابات به صورت آزاد و شفاف در کشورمان برگزار نشود.

وی افزود: افکار عمومی همه می دانند که عبدالله عبدالله نامزد مورد تایید افغانهاست، اما با توجه به وجود گمانه زنی هایی درباره احتمال پیروزی احمد زی پیش بینی می شود که اعلام نتایج آرا بدین شکل با واکنشهای شدیدی مواجه شود.

وی افزود: افرادی که در تلاش برای به هم زدن روند دموکراتیک انتخابات افغانستان هستند در پی آن بوده تا مسائل را از کنترل مردم خارج کرده و مهره های دست نشانده به دلخواه خود را روی کار آیند.

راغب گفت: در این سه دور از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان احتمال پیروزی عبدالله عبدالله مطرح بود، اما در دوره قبل حامد کرزای پیروزی شد و این بار نیز با توجه به مهندسی آرا انتخابات به دور دوم کشیده شد که مشخص است، تقلب صورت گرفته و حق وی ضایع شده است.

وی تاکید کرد: اما واقعیت امر این است که در صورت نادیده گرفتن آرای واجدین شرایط مردم اعتراضات گسترده ای را در سراسر افغانستان برگزار کرده و هرگز آرام نمی نشینند.

این کارشناس مسائل افغانستان در پاسخ به این پرسش که "در اخبار آمده در صورتیکه بر سلامت انتخابات صحه گذاشته شود عبدالله به نتایج تمکین می کند. اگر این خبر صحت داشته باشد چه ضرورتهایی باعث اتخاذ چنین رویکردی از سوی عبدالله وجود دارد و آینده سیاسی وی چگونه خواهد بود؟" گفت: عبدالله فردی روشنفکر و از چهره های جهادی افغانستان است و دردهای ملت را از نزدیک لمس کرده است اما بنا به مصلحت ملی، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان ملاحظاتی را داشته و این بار نیز ایثارگری کرده است.

راغب گفت: از سوی دیگر نیروهای القاعده در کشورهای منطقه حمام خون به راه انداخته و مردم افغانستان نیز شاهد جنگهای طولانی بودند که غربیها و القاعده آن را آغاز کرده و دیگر از ناامنی در کشورشان خسته شدند. اگرچه عبدالله همواره بر اساس منافع ملت افغانستان گام برمی دارد اما هواداران وی هرگز ساکت نمی نشینند و تظاهرات خیابانی به راه می اندازند.

این کارشناس مسائل افغانستان در پاسخ به این پرسش که "دولت فعلی حامد کرزای گرایش به کدام نامزد دارد؟" گفت: چهره های برجسته دولت هر کدام گرایش خاصی را به نامزد مشخصی داشته و یک سری از رجال سیاسی از عبدالله عبدالله حمایت کرده و برخی دیگر از اشرف غنی احمد زی. از سوی دیگر برخی از دولتمردان به صورت غیر مستقیم از ستاد انتخاباتی یک نامزد مشخص حمایت کردند.

راغب در پاسخ به این پرسش که "غرب گرایش به کدام نامزد انتخاباتی دارد و پیروزی کدام نامزد آنها را خوشحال می کند؟" گفت: با توجه به آمار منتشر شده در رسانه ها و افکار عمومی مشخص است که عبدالله پیروز انتخابات است و در صورت شکست وی اعتراضات مردمی در شهرها و ولایتهای مختلف شکل می گیرد اما آن چیزی که برای غربیها مهم است این بوده که حتما احمد زی باید روی کار آید.

وی افزود: چنین فردی هیچگاه سابقه نبرد در میدانهای جهادی را نداشته و با مردم افغانستان هرگز همدردی نکرده است زیرا سالها در غرب بوده و غربیها نیز با توجه به گرایشهای وی خواهان روی کار آمدن احمد زی هستند.

راغب در پاسخ به این پرسش که "آیا این امکان وجود دارد که هر یک از نامزدهای پیروز دولتی فراگیر با حضور رقیب شکست خورده خود تشکیل دهند؟" گفت: بله این احتمال وجود دارد زیرا در دنیای سیاست باید بر اساس اوضاع منطقه تصمیم گرفت و اصول ثابتی پیش رو نیست و رقبای انتخاباتی نیز باید بر اساس همین اصل تصمیم بگیرند.

وی درباره چرایی اختلاف میان عبدالله و احمد زی گفت: عمده اختلافی که هم اکنون مطرح است بحث ارزشهای جهادی، ارزشهای ملی، روحیه استقلال طلبی و آزادی خواهی در کنار مردم افغانستان است و همین شاخصهای بارز باعث شده تا عبدالله از احمد زی متمایز شود.

این کارشناس مسائل افغانستان در پاسخ به این پرسش که "منافع چه کسانی در این است که عبدالله پیروز انتخابات نباشد؟" گفت: آنهایی که در پی این هستند تا عبدالله در راس قدرت قرار نگیرد افرادی هستند که هیچ آشنایی با واژه جهاد، مجاهد مسلمان، آزادیخواه و عناصر مردم سالاری ندارند و در پی آن هستند تا چنین افرادی در افغانستان روی کار نیایند.

وی افزود: فردی که تعهد به شهدای والای افغانستان و مردم آزادیخواه نداشته باشد گرایش غربی دارد که احمد زی نمونه بارز چنین فردی است که غربیها مدام در تلاش برای روی آمدن وی بر مسند قدرت هستند.

ادامه دارد...