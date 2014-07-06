وصول مالیات یک هزار و 900 میلیارد ریالی طی سه ماه اول سال جاری در آذربایجان شرقی

رسول رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب گفت: از این میزان فوق مبلغ یک هزار و 450 میلیارد ریال از مالیات های مستقیم وصول شده است.

وی همچنین از وصول 450 میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده در سه ماه اول سال جاری در آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: امیدواریم مودیان عزیز تا پایان تیرماه نسبت به تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 92 خود اقدام کنند.

رسولی با بیان اینکه فرهنگ مالياتي بايد در كشور روز به روز گسترش يابد، ادامه داد: یکی از راه های توسعه همه جانبه كشور پرداخت به موقع ماليات است.

وی از بخشودگی جرائم مالیاتی مودیانی که تا پایان تیرماه جاری اظهارنامه خود را تسلیم کنند خبر داد و گفت: به منظور ارائه خدمات سریع ‌تر و مناسب ‌تر به مودیان عزیز، ارتباط کارکنان امور مالیاتی و مودیان مالیاتی به حداقل می ‌رسد و آنها می توانند اظهار نامه های خود را به صورت اینترنتی و از طریق سایت سازمان امور مالیاتی آذربایجان شرقی تکمیل کنند.