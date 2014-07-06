پروژه زیرگذر سقز رونق اقتصاد شهری را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری صبح امروز یکشنبه در جریان بازدید از فاز اول پروژه زیر گذر تجاری و فرهنگی میدان آزادی سقز گفت: این پروژه در جذب گردشگر و رونق اقتصاد شهری یکی از طرح های مهم و تاثیرگذار محسوب می شود.

وی عنوان کرد: امروزه گردشگری به صورت یکی از مهمترین نیروهای محرکه توسعه اقتصادی درآمده بنابراین توجه به آن امری ضروری و اساسی است.

وی مهمترین وظیفه دولت را هدایت وحمایت از شوراهای اسلامی و شهرداری ها خواند و افزود: اقدامات صورت گرفته شده توسط شهرداری سقز نشان از سطح تعامل و همكاری بین اعضای شورای اسلامی شهر وشهرداری و مسئولان شهرستان سقز است.

فرماندار شهرستان سقز با بیان اینكه شوراهای اسلامی و شهرداری ها نهاد عمومی غیردولتی هستند، بیان کرد: تمامی مسئولان این شهرستان همواره با نگاهی فرابخشی ودلسوزانه در راستای خدمت رسانی به مردم تلاش و کوشش می کنند.

نماینده مردم شهرستانهای سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی هم در بازدید از این پروژه عنوان کرد: ایجاد زیر ساخت‌ها علاو بر جذب گردشگران، به صورت غیر مستقیم باعث اثرات مفید اقتصادی و افزایش اشتغال می‌شود.

محسن بیگلری افزود: شهرداری‌ها به عنوان سازمانی مردمی با مسئولیت مدیریت خدمات شهری، نقش کلیدی در توسعه صنعت توریسم شهری ایفا می کند.

وی بیان کرد: نهاد شهرداری واحدی مهم در امر ایجاد زیرساخت‌های گردشگری، ترویج و توسعه آن است و اقدامات شهرداری سقز در این راستا قابل تقدیر است.

وی اظهار داشت:شهرداری ها در جریان توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بی بدیلی دارند و این نقش هر روز گسترده و عمیق تر می شود.

شهردار سقز نیز در بازدید از این پروژه یادآور شد: فاز اول پروژه زیر گذر تجاری وفرهنگی میدان آزادی در زمینی به مساحت 7هزار و700متر مربع در میدان آزادی سقز توسط بخش خصوصی ساخته خواهد شد.

ضیاءالدین نعمانی عنوان کرد: این پروژه دارای 88 باب مغازه خواهد بود و در یك سال ساخته خواهد شد.