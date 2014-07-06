كميته امداد تنها متولي جمع آوري زكات/ توزیع سبد غذایی بین مددجویان

محمدرضا علي پور خدادادي در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار كرد: طبق مصوبه شوراي زكات كشور و نامه وزارت، كميته امداد به عنوان دبير شورا تعيين شده و تنها متولي جمع آوري زكات است. هماهنگي با مساجد، مصلاها و پايگاه هاي فرهنگي انجام شده تا زكات فطريه نمازگزاران را جمع آوري كنند.



وي با بیان اینکه هدف كميته امداد دخل و خرج نيست، بلكه فقط مي خواهد ساماندهي كند، افزود: بين 280 تا 300 هزار مشترك خانگي صندوق هاي صدقه در استان داريم كه از آنها مي خواهيم تا زكات هاي فطريه خود را در اين ماه به ما تحويل دهند. زكات هاي فطريه كه در مساجد جمع آوري مي شود به افراد نيازمند همان محله داده مي شود.



معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد خوزستان اذعان كرد: طرح «مصداق الجنة» را در اين ماه اجرا مي كنيم. در اين طرح سركشي و دلجويي از خانواده هاي ايتام انجام مي شود كه در هر سركشي که با حضور افراد متمكن، خير و مسئولين انجام می شود نيازمندي هاي اين خانواده ها كه قابل رفع باشد با اجراي طرح فوق برطرف خواهد شد.



علي پور خدادادي تصريح كرد: در ماه مبارك رمضان به ويژه در هفته اكرام ايتام (از ولادت امام حسن (ع) تا شهادت امام علي (ع)) حامي يابي را براي اكرام ايتام داريم. فعاليت هاي كميته امداد استان براي حامي يابي بيشتر در شركت هاي خصوصي، سازمان ها، ادارات، اماكن عمومي، مساجد و مصلاها است.

توزیع سبد غذایی خشک

وي عنوان كرد: توزيع سبد غذايي خشك به نام «كيسه هاي هميان مولا» را در نيمه دوم ماه مبارك رمضان داريم که تمامي خيرين، اصناف و بازاريان علاقمند در حد توانايي خود اين كيسه ها را پر مي كنند. تخصيص زكات فطريه حاميان به ايتام تحت حمايتشان نيز در اين ماه انجام مي شود.



معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد خوزستان خاطرنشان كرد: بيش از 12 هزار يتيم، بيش از 90 هزار خانوار و حدود 240 هزار نفر تحت حمايت داريم که حدود 56 درصد از این خانواده ها بي سرپرست هستند كه عموما زن سرپرستی خانواده را بر عهده دارد.



علي پور خدادادي با بیان اینکه در استان خوزستان 35 هزار حامي داريم، گفت: در اين ماه به صورت گسترده از طريق تماس تلفني، پيامك و يا حضوري با حاميان ارتباط برقرار مي كنيم و از آنها براي سبد كالا ايتام تحت حمايتشان كمك مي خواهيم كه اين حاميان كمك هاي نقدي خود را به صورت مستقيم به حساب ايتام واريز مي كنند.



وي ادامه داد: جشن رمضان را امسال در شش شهرستان اهواز، آبادان، دزفول، بهبهان، شوشتر و مسجد سليمان به مدت دو روز و جمعاً 12 روز در هفته اكرام ايتام برگزار مي كنيم. جشن رمضان به منظور تجليل از نيكوكاران و ايجاد يك فضاي شاد و مفرح و همچنين جذب حاميان جديد برگزار مي شود.



معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد خوزستان يادآور شد: در اين جشن ها دستاوردهاي فرهنگي و كارآفريني دانش آموزان و مددجويان را در غرفه هاي از پیش تعيين شده به نمايش مي گذاريم. كمك هاي مردمي هم در صورت علاقه حاضرين جمع آوري مي شود. اجرای برنامه های هنري و موسيقي و مراسم افطاري از دیگر برنامه هایی است که همزمان با این جشن برگزار می شود. سال گذشته اين جشن فقط در اهواز و به مدت سه روز برگزار شد.



علي پور خداداي در پايان گفت: مراسم افطار در سالن هاي غذاخوري را براي خانواده هاي ايتام در كنار خانواده هاي حامي هاي آنها خواهيم داشت.



