به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهيم جرجاني شامگاه شنبه در صدوپنجمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر گرگان افزود: بهتر است مديريت شهري قدري وقت و هزينه خود را صرف ايجاد فرهنگ ترافيك در بين شهروند كند تا اينكه هزينه زيادي براي احداث روگذر.

وي ادامه داد: مديريت شهري از ميدان شهيد قندهاري تا سه راه گلشهر 6 تقاطع غير هم سطح پيش بيني كرده كه اين طرح را هيچ تحصيل كرده ترافيكي تاييد نمي كند.

وي خواستار ساماندهي در بخش حمل و نقل عمومي و عابران پياده شد و افزود: استفاده از اتوبوس هاس مجهز خط BRT- تاكسي و بهسازي پياده روها مي تواند رضايتمندي شهروندان را مهيا كند.

جرجاني تصريح كرد: در برنامه هاي مديريت شهري گفته شده احداث منوريل يا اتوبوس شهري؛ اين 2 هيچ شباهتي باهم ندارند بهتر است شهردار تعيين كند قصد احداث كدام يك از اين پروژه ها را در شهر گرگان دارد.

وي اعلام كرد: شهر گرگان با اين مساحت كوچك ظرفيت پذيرش منوريل را ندارد؛ در صورت عملياتي شدن اين پروژه احتمال اينكه به سرنوشت ساير پروژه هاي ناتمام تبديل شود، زياد است.

رئيس كميسيون خدمات شهری، فضای سبز و زیست شهری شوراي اسلامي شهر در خصوص زيبا سازي شهر گرگان، گفت: زيباسازي شهر گرگان از سال 78 با 2 محور تبليغات شهري و زيبا سازي منظر عمومي آغاز شد تا به پيكره شهر زيبايي ببخشد، اما به جهت مشكلي كه در 6ماه اخير براي انتخاب پيمانكار تبليغات شهري به وجود آمد موجب شد تا شرايط زيباسازي گرگان به 15 سال قبل برگردد.

عضو هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر گرگان با بيان اينكه المان شرق گرگان يكي از زيباترين پروژه هاي شهر به شمار مي آمد، افزود: اين پروژه توسط شورا مصوب شد اما به دلايل نامشخص توسط شهرداري لغو شد.

وي سد معبر در عرض پياده رو را يكي ديگر از مشكلات شهر اعلام كرد و بيان داشت: اشغال پياده و ايجاد سد معبرتخلف است اما به راستي براي رفع اين مشكل شهروندان، شهرداري تاكنون چه اقدامي انجام داده است؟

محمد ابراهيم جرجاني اذعان كرد: نياز است مديريت شهري فضايي را در قالب بازارچه محلي براي اسكان دستفروشان و عاملين سد معبر پيش بيني كند تا دسترسي شهروندان به بازار بهتر باشد و همچنين اين افراد براي امرار معاش زندگي خود با مشكل مواجه نشود.

رئيس كميسيون خدمات شهری، فضای سبز و زیست شهری شوراي اسلامي شهر تاكيد كرد: با احداث بازارچه در نقاط مختلف شهر مي توان از ازدهام جمعيت و ايجاد ترافيك شهر كم كرد و هم اينكه شهر از اين چهره نازيبا خارج خواهد شد.

وي از وضعيت پل هاي هوايي شهر ابراز نارضايتي كرد و افزود: كارايي پل هاي هوايي شهر كمتر از 15 درصد است و علت آن تجهيز نبودن اين پل ها به آسانسور يا پله برقي است.

جرجاني نصب پل هوايي در چهارشنبه بازار، ميدان معلم و خيابان انقلاب را براي حفظ جان شهروندان ضروري دانست و اذعان كرد: با بي توجهي ما تعداد زيادي از مردم جان خود را در اين مسيرها از دست مي دهند به همين منظور نياز است مديريت شهري براي احداث پل در اين مسير ها اقدام كند.