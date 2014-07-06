آرامستان جدید شهر آبیک به بهره برداری می رسد

موسی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شورای دور چهارم مثل همه شوراهای دور پیش شهر آبیک، مهمترین هدف خود را در راستای پیشبرد امور با مشارکت مردم برای کسب رضایت آنان در همه ابعاد برنامه ریزی کرده است.

وی با اشاره به اهمیت حوزه فرهنگ تصریح کرد: برای نخستین بار در بودجه سال 1393 ردیف خاصی برای فعالیت های فرهنگی در نظر گرفته شد که این مهم برای مسئولان و مردم بسیار اهمیت دارد.

سخنگوی شورای شهر آبیک تأکید کرد: شورای شهر آبیک دو حوزه مهم عمرانی و فرهنگی را به صورت جدی مورد توجه قرار داده که در این مسیر نصب تمثال شهدا در سطح شهر، تکمیل پروژه ساخت المان شهدای گمنام، تأمین هزینه کامل یادواره شهدای شهر آبیک، حمایت از کاروان های راهیان نور، برگزاری مراسم گرامیداشت مقام معلم و حمایت جدی از مؤسسات قرآن و هیئات مذهبی از مهمترین برنامه های فرهنگی شهر آبیک محسوب می شود.

این مسئول تفکر تک بعدی نسبت به عمران و آبادانی شهر را بدون در نظر گرفتن رضایت مردم را بیهوده دانست و ادامه داد: عمران، آبادانی و پیشرفت شهری باید همسو و همراه با رضایت و مشارکت عموم مردم صورت گیرد.

محمدی تأکید کرد: در حوزه عمران و آبادانی، یکی از بزرگترین خلأ های بزرگ در شهر آبیک عدم بهره مندی از خیابان ها و معابر استاندارد بود و 90 درصد خیابان ها و معابر این شهر غیر استاندارد بودند.

وی یادآورشد: شورای شهر و شهرداری پس از رایزنی های طولانی در خصوص مشکلات و وضعیت عمرانی و آسفالت خیابان های شهر آبیک طرح نهضت آسفالت را در دستور کار قرار داد.

سخنگوی شورای شهر آبیک اظهار داشت: در همین راستا پروژه آسفالت ریزی خیابان صدوقی، خیابان عارف غربی، خیابان مرکزی شهرک قدس، فرعی های خیابان شهید رجائی، خیابان های اصلی شهرک فردوس و انتهای خیابان معلم انجام شده و کار جدول گذاری و ساخت معابر همچنان ادامه دارد.

این مسئول تصریح کرد: خیابان هایی بهسازی و آسفالت ریزی می شود که کار اگوی آنها به صورت کامل به پایان رسیده باشد و در حال حاضر با تعامل خوبی که بین مسئولان استان و شهرستان وجود دارد قرار شده اگوی شهر آبیک به صورت جدی و به صورت کامل اجرایی شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ظرفیت آرامستان شهر آبیک پر شده اعضای شورای شهر به شکل جدی برای ایجاد یک آرامستان جدید و فراهم کردن زمین آن بسیار تلاش کردند که خوشبختانه زمین مورد نظر به مساحت 25 هکتار در ضلع جنوبی شهرک خرم فراهم شده و بزودی مورد بهره برداری فرار می گیرد.

محمدی تأکید کرد: شهر آبیک در حال گذار از شکل قدیمی و سنتی به شکل مدرن است و چهره جدید باید با مطالعه و همراهی همه مسئولان شکل بگیرد چرا که اگر این موضوع به درستی شکل نگیرد در آینده دچار آسیب های فرهنگی و اجتماعی زیادی خواهیم شد.

سخنگوی شورای شهر آبیک بهره مندی مردم را از آب سالم خواسته بحق همه مردم عنوان کرد و یادآور شد: رفع مشکلات آب شهر آبیک به تنهایی از توان شورای شهر خارج است و رفع این مشکل همت همه مسئولان شهری و استانی را می طلبد.

