تشریح سیاست خارجی عبدالله و احمدزی/ دخالت بسیار ماهرانه آمریکا در انتخابات افغانستان

صادق علی راغب در ادامه گفتگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به این پرسش که "آینده افغانستان را چگونه ارزیابی می کنید؟" گفت: خیلی افق روشنی را درباره سرنوشت ملت افغانستان نمی بینم زیرا اعلام نتایج در هاله ای از ابهام قرار دارد.

وی افزود: از سوی دیگر القاعده و گروههای تروریستی بر فعالیتهای خود نیز افزوده اند. طالبان نیز حملات انتحاری انجام می دهند و غرب همچنان به اشغالگری خود ادامه می دهد.

این کارشناس مسائل افغانستان درباره سیاستهای داخلی و خارجی نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفت: با توجه به وعده و وعیدهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می توان نتیجه گرفت که سیاستهای داخلی و خارجی هر کدام از آنها مثبت بوده و در پی برقراری روابط مسالمت آمیز با کشورهای جهان به خصوص کشورهای همسایه و اسلامی هستند.

وی افزود: اگر عبدالله در راس قدرت قرار گیرد سیاست خارجی وی را تا حد زیادی در با مقایسه با احمد زی می توان مثبت ارزیابی کرد، زیرا وی یک فرد برجسته آکادمیک بوده و رابطه با کشورهای منطقه و اسلامی را هرگز نادیده نمی گیرد.

این کارشناس مسائل افغانستان گفت: آن طور که از افکار و اعتقادات احمد زی بر می آید می توان گفت که اولویت سیاست خارجی وی رابطه با کشورهای غربی و لائیک است نه کشورهای همجوار و همسایه.

راغب در پاسخ به این پرسش که موضع احمد زی درباره مذاکرات صلح با طالبان چیست گفت: اگر عملکرد اشرف غنی احمد زی را در گذشته مرور کنیم می توانیم دریابیم که وی از جمله شخصیتهای دولت حامد کرزای بوده که بارها دم از صلح با طالبان زده اما از حامیان شبه نظامیان در افغانستان شمرده می شود.

وی افزود: اشرف غنی احمد زی سعی می کند که بنا بر اشارات غربی ها در کشورش گام بردارد و انتظار می رود که طالبان را همراه خود داشته باشد.

این کارشناس مسائل افغانستان در خصوص نظر آمریکاییها درباره انتخابات در این کشور گفت: آمریکاییها دخالت بسیار ماهرانه ای را در افغانستان داشتند. آمریکاییها در تمام کشورهایی که دخالت می کنند بعد از مدتی مجبور به اعلام مواضع خود و حمایت از گروهی خاص هستند.

راغب در رابطه با پیمان استراتژیک واشنگتن- کابل گفت: خدا نکند که این پیمان امنیتی امضا شود زیرا اگر این کار عملی شود یک روز سیاه در تاریخ افغانستان بوده و مردم هرگز زیر بار آن نمی روند.

وی افزود: حتی حامد کرزای نیز اعلام کرده است که زیر بار امضای چنین پیمانی نمی رود و امیدوارم که رئیس جمهوری آتی افغانستان نیز تمامیت ارزی، حاکمیت و استقلال کشورمان را محترم شمرده و به هر شکل مخالفت قاطعانه خود را با انعقاد چنین پیمانی اعلام کند.

راغب گفت: در صورت امضای پیمان استراتژیک واشنگتن- کابل افغانها مقابل رئیس جمهور صف آرایی می کنند و مجلس نیز اعتراض خود را به شکل دیگری نشان خواهد داد.

وی درباره موضع اخیر عبدالله در قبال امضای چنین پیمانی گفت: عبدالله در حقیقت برای دلخوش کردن غربی ها حمایت خود را از امضای چنین پیمانی اعلام کرد و از این قاعده به عنوان یک تاکتیک سیاسی استفاده کرد اما به عنوان یک مجاهد بعید به نظر می رسد که زیر بار امضای چنین پیمانی برود.

این کارشناس مسائل افغانستان در پاسخ به این پرسش که "عبدالله در صورت روی کار آمدن در افغانستان چه اقداماتی را برای اخراج نظامیان آمریکایی انجام می دهد؟" گفت: فکر می کنم با توجه به اوضاع بحرانی افغانستان رئیس جمهوری آتی به زمان نیاز دارد تا بر اوضاع مسلط شده و امنیت را در کشور برقرار کند زیرا دیگر نیازی به حضور نیروهای خارجی در کشورمان نیست.

این کارشناس مسائل افغانستان گفت: با توجه به شناختم از عبدالله و فعالیتهای وی به عنوان وزیر خارجه در دولت حامد کرزای، می توان گفت که این نامزد انتخاباتی مجاهدی مسلمان و میانه رو بوده که از تعصبات قومی و نژادی دوری می کند.

راغب افزود: به نظر می رسد که بعد از روی کار آمدن عبدالله عبدالله، انتقام خون میلیون ها مردم افغانستان با کمک نیروهای متفکر و انسانهای شایسته قشر روشنفکر و آزادی خواه گرفته شود. انتظار می رود که عبدالله رویکرد اعتدال اسلامی را در افغانستان در پیش گرفته و امنیت نیز تا حد نسبی در افغانستان برقرار باشد.

وی تاکید کرد: ارزشهای والای اسلامی در جامعه افغانستان این روزها کمرنگ شده که موجبات ناراحتی مردم افغانستان را فراهم کرده است اما پیش بینی می شود که در آینده اعتدال اسلامی در افغانستان حاکم باشد. از سوی دیگر احتمال بهبود اوضاع اقتصادی و گسترش روابط با کشورهای همسایه را نیز می توان پیش بینی کرد که البته این موضوع نیازمند یک مدت زمان مشخص است.

راغب در پاسخ به این پرسش که "با توجه به اظهارات اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه که نظامیان تا سال 2016 در افغانستان می مانند چه پیامدهایی را برای آینده این کشور می توان متصور شد؟" گفت: دولت آمریکا در طول تاریخ و پس از پیروزی انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران منفعلانه عمل کرده است و بیداری اسلامی نیز ضربه مهلکی را به ایالات متحده زد.

وی افزود: در مصر نیز پس از روی کارآمدن اخوان المسلمین دولت آمریکا تلاش گسترده ای را برای سرکوب خیزشهای مردمی از طریق کودتا انجام داد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دولت آمریکا در پی تداوم اشغالگری در افغانستان حتی به مدت یک یا دو سال است تا از صدور انقلاب اسلامی در منطقه و خیزشهای اسلامی در آسیای میانه و خاورمیانه جلوگیری کند.

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