صبای قم در دیدار تدارکاتی مغلوب تیم ملی امید شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که از دهه اول مردادماه دیدارهای فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور آغاز می‌شود، تیم فوتبال صبای قم در رویارویی با تیم تیم ملی امید در دیداری تدارکاتی برای کسب آمادگی بیشتر به میدان رفت.

بعد از اینکه تلاش مجموعه باشگاه صبا برای انتقال دائمی تیم فوتبال صبای قم به مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور به بار نشست، این تیم بعد از کسب آمادگی لازم از 10 روز تمرین متوالی در قم و اردبیل، حالا در دیدارهای تدارکاتی خود را برای حضور قدرتمند در فصل جدید لیگ برتر کشور آماده می‌کند.

از سوی دیگر زمان زیادی به آغاز فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باقی نمانده است و با توجه به وجود ظرفیت بسیار در استان قم، فوتبال قم از موقعیت خوبی برای به حفظ جایگاه تیم صبا در جمع تیم های حاضر در بازی‌های چهاردهمین دوره لیگ بر‌تر برخوردار است.

به همین منظور تیم فوتبال صبای قم بعد از برنامه‌های آماده سازی و تمرینات بسیار منظمی که نفرات آماده این تیم زیر نظر کادر فنی در هفته های اخیر پشت سر گذاشته‌اند، در دیدارهای تدارکاتی نیز برای کسب آمادگی بیشتر محک زدن خود را در دستور کار قرار دادند.

دیدار تدارکاتی این تیم در آستانه فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با تیم فوتبال تیم ملی امید با توجه به اینکه امیدها نیز در اوج آمادگی برای حضور موفق در بازی‌های آسیایی اینچئون کره جنوبی هستند، محک بسیار خوبی برای صبای قم بود، دیداری که به میزبانی تیم فوتبال امید و شاگردان ادواردو نلو وینگادای پرتغالی برگزار شد و به برتری یک بر صفر تیم امید انجامید.

در حالی که قرار است از روزهای آغازین مرداد ماه فصل جدید پیکارهای لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور آغاز شود، باشگاه صبا بعد از شش سال انتقال صباباتری به قم و حضور این تیم به نام صبا در لیگ برتر فوتبال برای انجام دائمی تمرینات صبا در قم برنامه ریزی کرده است.

این در حالی است که از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون برنامه ریزی قرعه کشی فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور انجام شده و بر این اساس این رقابت ها روز بیست و یکم تیر ماه با حضور نمایندگان باشگاه‌های لیگ برتری قرعه کشی می‌شود و لیگ برتر از نهم مردادماه استارت می‌خورد.

