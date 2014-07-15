گلایه از دعوت نشدن استادان نگارگری به نمایشگاه قرآن

امیرحسین آقامیری هنرمند نگارگر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برپایی بخش تجسمی نمایشگاه قرآن و سپرده شدن مسئولیت آن به معاونت هنری وزارت ارشاد گفت: سال گذشته جزو مدعوین بخش تجسمی نمایشگاه قرآن بودم و امسال حتی باخبر هم نشدم که این نمایشگاه برگزار شده است.

وی افزود: در این دوره به نظر می رسد که با شتابزدگی و کمبود بودجه، بخش تجسمی نمایشگاه قرآن را برگزار کرده اند و به نظر می رسد که سطح کیفی نمایشگاه نیز چندان بالا نیست و بسیاری کپی آثارشان را در این بخش به نمایش گذاشته اند.

آقامیری با اشاره به ارائه آثار چند نفر از دانشجویانش در این نمایشگاه ادامه داد: در سالهای گذشته آثار استادان هنر نگارگری ایران همچون فرشچیان، مجید مهرگان و محمدباقر آقامیری روی دیوار این نمایشگاه دیده می شد و امسال آثار دانشجویی را به نمایش گذاشته اند.

این هنرمند نگارگر درباره نمایش آثار گنجینه‌ها در این دوره توضیح داد: آثار موجود در گنجینه های معاونت هنری قبلاً به نمایش گذاشته و دیده شده است بنابراین این آثار تازگی ندارد و در واقع تکرار نمایشگاه های قبلی است.

بخش تجسمی بیست و دومین نمایشگاه قرآن، شامل 111 اثر از 74 هنرمند از جمله آثاری از غلامحسين اميرخاني، كيخسرو خروش، يدالله كابلي خوانساري، سيدمحمد احصايي، نصرالله افجه اي، جليل رسولي و ... در رشته هاي نقاشي، خوشنويسي، نقاشي خط و نگارگري است.



آثار ويدئو آرت « بهشت و جهنم» احمد نادعليان، «آفرينش» شيرين پيله وري، «لالایی با کمی چاشنی بمب» فريده شاهسواراني به همراه آثاری از مرتضي احمدوند و امير دستمردي در کنار آثار چيدمان «درخت زيتون» اثر زنده ياد عبدالمجيد حسيني راد و «حيات پس از مرگ» اثر حسين خسروجردي و چيدماني از وحيد هماي نيز در بخش هنر جديد بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم ارائه شده است.