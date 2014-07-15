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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۹:۲۵

در گفتگو با مهر مطرح شد:

گلایه از دعوت نشدن استادان نگارگری به نمایشگاه قرآن

گلایه از دعوت نشدن استادان نگارگری به نمایشگاه قرآن

امیرحسین آقامیری هنرمند نگارگر با بیان این که در این دوره از نمایشگاه قرآن حضور ندارد اعلام کرد که امسال از برگزاری این نمایشگاه بی خبر مانده و از استادان نگارگری برای حضور در این نمایشگاه دعوت نکرده اند.

امیرحسین آقامیری هنرمند نگارگر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برپایی بخش تجسمی نمایشگاه قرآن و سپرده شدن مسئولیت آن به معاونت هنری وزارت ارشاد گفت: سال گذشته جزو مدعوین بخش تجسمی نمایشگاه قرآن بودم و امسال حتی باخبر هم نشدم که این نمایشگاه برگزار شده است.

وی افزود: در این دوره به نظر می رسد که با شتابزدگی و کمبود بودجه، بخش تجسمی نمایشگاه قرآن را برگزار کرده اند و به نظر می رسد که سطح کیفی نمایشگاه نیز چندان بالا نیست و بسیاری کپی آثارشان را در این بخش به نمایش گذاشته اند.

آقامیری با اشاره به ارائه آثار چند نفر از دانشجویانش در این نمایشگاه ادامه داد: در سالهای گذشته آثار استادان هنر نگارگری ایران همچون فرشچیان، مجید مهرگان و محمدباقر آقامیری روی دیوار این نمایشگاه دیده می شد و امسال آثار دانشجویی را به نمایش گذاشته اند.

این هنرمند نگارگر درباره نمایش آثار گنجینه‌ها در این دوره توضیح داد: آثار موجود در گنجینه های معاونت هنری قبلاً به نمایش گذاشته و دیده شده است بنابراین این آثار تازگی ندارد و در واقع تکرار نمایشگاه های قبلی است.

بخش تجسمی بیست و دومین نمایشگاه قرآن، شامل  111 اثر از 74 هنرمند از جمله آثاری از غلامحسين اميرخاني، كيخسرو خروش، يدالله كابلي خوانساري، سيدمحمد احصايي، نصرالله افجه اي، جليل رسولي و ... در رشته هاي نقاشي، خوشنويسي، نقاشي خط و نگارگري است.

 آثار ويدئو آرت « بهشت و جهنم»  احمد نادعليان، «آفرينش» شيرين پيله وري، «لالایی با کمی چاشنی بمب» فريده شاهسواراني  به همراه آثاری از مرتضي احمدوند و امير دستمردي در کنار آثار چيدمان «درخت زيتون» اثر زنده ياد عبدالمجيد حسيني راد و «حيات پس از مرگ» اثر حسين خسروجردي و چيدماني از وحيد هماي نيز در بخش هنر جديد بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم ارائه شده است.

کد مطلب 2325891

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