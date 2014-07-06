یاسر احمدوند در گفتگو با خبرنگار مهر به این خرید و فروش اینترنتی کتاب در سالهای اخیر رونق بیشتری گرفته اشاره و بیان کرد: ما کار خود را از اردیبهشت ماه سال گذشته و همزمان با نمایشگاه کتاب آغاز کردیم. درست است که در سالهای اخیر فروش آنلاین کتاب، رونق بیشتری گرفته اما هنوز به جایگاه شایسته خود دست پیدا نکرده است.
او با اشاره به اینکه سایتهای خرید و فروش آنلاین کتاب، حال و روز خوبی ندارند گفت: من هیچ سایت موفق اقتصادی نمیشناسم. همه کسانی که در این زمینه فعالیت میکنند دچار ضرر و زیان هستند. مخاطب باید کتاب راببیند و ورق بزند و پشت جلد را بخواند. مردم از نمایشگاه کتاب استقبال میکنند چون با حجمی از کتاب روبهرو میشوند و میتوانند تورقی کنند و کلیت کتاب را دریابند.
احمدوند، ارسال را یکی از مشکلات اساسی فروش آنلاین کتاب دانست و افزود: مشتری برای خرید یک کتاب 10 هزار تومانی، باید 3 یا 4 هزار تومان، هزینه پست بپردازد. پست عادی هم که بسیار زمانبر است و هیچ تعهد و تضمینی در آن وجود ندارد و سایتهایی که درگیر خرید و فروش آنلاین کتاب هستند نمیدانند با تعرفههای پستی که ازسه سال پیش تاکنون، 10 برابر شده چه کنند؟
مدیر اجرایی مجمع ناشران انقلاب اسلامی به اینکه توزیع ما ناهمگون است اشاره و بیان کرد: ما دچار یک توزیع ناهمگون هستیم. شبکه توزیع ما ناکارآمد است؛ کتابفروشی به اندازه کافی نداریم و کتاب، به راحتی در دسترس مردم نیست اما هنوز هم سیستم پخش سنتی، پاسخگوتر است. در سال چند هزار عنوان کتاب منتشر میشود، چند عنوان از این آثار را در سایتهای فروش آلاین میتوان یافت؟ بگذریم از اینکه سیستم توزیع ما هم آنقدر ناکارآمد است که از خیابان انقلاب و کریمخان تهران بگذریم در باقی خیابانهای تهران و در شهرستانها نمیتوان بسیاری از کتابها را یافت.
احمدوند خرید و فروش فایل را یکی از روشهای جایگزین کتاب دانست و افزود: فروش آنلاین کتاب، رونق ندارد و بهتر است که فروشگاههای مجازی با ناشران، قرار داد ببندند و مجوز بگیرند و فایل کتابها را با در نظرگرفتن تدابیری چون قفل مرکزی و... بفروشند. اما رسیدن به این مرحله به زمان و فرهنگسازی نیاز دارد و رسانهها میتوانند در این زمینه نقش موثری داشته باشند.
مدیر سایت ترنج در پاسخ به اینکه چرا بیشتر سایتهایخرید و فروش آنلاین کتاب، کمتر به کتابهای کودک و نوجوان میپردازند گفت: قیمت کتابهای کودک و نوجوان، پایین است و ارزش پرداخت هزینههای پیک و پست ندارد.البته در سایت ترنج، کتاب برای این گروه سنی هم وجود دارداما ما ارسال خارج از کشور نداریم چون هنوز هم انتقال پول مشکلات خاص خود را دارد.
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