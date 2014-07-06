هفته نكوداشت تبريز با فعاليت 18 كارگروه هنري برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی یکشنبه در بازدید از حوزه هنري آذربايجان شرقي ضمن آشنایی با فعاليت هاي فرهنگي هنري و حضور در كارگروه تدوين و فيلم نامه نويسي این مجموعه گفت: هنرمندان هر حوزه بايد شناساندن درست و مناسب تبريز به مردم منطقه و جهان تلاش کنند چرا كه كهن شهر تبريز از قدمتي ديرينه بهره مند است و اين زمانی ممکن خواهد بود كه هنرمندان با هويت، تاريخ، فرهنگ و هنر شهر خود به خوبي آشنا باشند.

وي از برگزاري هفته نكوداشت تبريز در شهریور امسال نیز خبر داد و اظهار داشت: شهرداری از 22 تا 27 شهريور سال جاري و همزمان با سالروز مشروطه و اوج مسافرت های گردشگران داخلی و خارجی به شهر تبریز، برنامه‌های متنوع و جالبی را برای هفته نکوداشت تبریز در نظرگرفته است که براي نخستین بار در این کلانشهر و با فعاليت 18 كارگروه هنري در آن برگزار خواهد شد.

نجفی با تاكيد بر برخورداری هنرمندان آذربايجان شرقي از ظرفیت های مناسب برای معرفي تبريز به كشور و منطقه افزود: حوزه هنري استان مي تواند با همكاري معاونت اجتماعي و سازمان فرهنگي هنري شهرداري براي اين هفته و ساير فعاليت هاي فرهنگي با شهرداري همكاري کند و شهرداری نيز با تمام توان سعي خواهد كرد حمايت هاي لازم را از تمامي هنرمندان صورت دهد و به همین جهت امیدواریم با برگزاری پرشکوه هفته نکوداشت تبریز شاهد نمايش شكوه و عظمت شهر پرآوازه فیروزه جهان اسلام در بعد بین المللی آن نیز باشیم.

شهردار کلانشهر تبریز در پایان با تاکید بر استقبال مجموعه تحت مدیریت خود از تولید آثار هنری با محوریت معرفی تبریز تصریح کرد: شهرداري تبريز آمادگي اين را دارد كه در صورت وجود فيلم نامه اي قوي در خصوص هويت و تاريخ اين شهر، براي تبديل آن به فيلم بلند حمايت هاي لازم را انجام دهد.