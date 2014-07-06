فعالیت 300 هنرمند در 12 کارگروه حوزه هنری آذربایجان شرقی/ جای خالی تولید فیلمی بلند با موضوع تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی یکشنبه در حاشیه بازدید شهردار کلانشهر تبریز از فعالیت های حوزه هنری آذربایجان شرقی اظهار داشت: در حال حاضر 12 كارگروه در حوزه هنري اين استان فعاليت مي كنند که نتیجه آن حضور بيش از 300 هنرمند جوان در فعالیت های مرتبط با این کارگروه ها به طور مستمر است.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی با انتقاد از خالی بودن جای تولید فیلمی بلند در موضوع معرفی استان و تبریز خاطر نشان شد: تا كنون فيلم بلندي كه در شان و جايگاه استان آذربايجان شرقي باشد كار نشده که اميدواريم شهرداري تبريز با حمايت هاي مادي و معنوي خود بتواند حوزه هنری استان را در ساخت و توليد چنین فيلمی و با موضوع تبريز ياري کند.

میلانی با اشاره به محتوای دیدار صادق نجفی شهردار تبریز از حوزه هنری آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: در این دیدار هنرمندان حوزه هنري استان در گپ و گفتي صميمي با شهردار تبريز به بيان مشكلات و نكته نظرات خود پرداختند و شهردار نیز با حضور در كارگروه تدوين و فيلم نامه نويسي این مجموعه از نزدیک در جریان فعالیت های حوزه هنری و مسایل و مشکلات هنرمندان مرتبط با آن قرار گرفت.

گفتنی است در پايان اين برنامه نمادي از مسجد كبود تبريز در قالب تابلو عكس از طرف هنرمندان حوزه هنري به شهردار تبريز اهدا شد.