  1. جامعه
  2. شهری
۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۵۳

ایجاد 250 هکتار فضای سبز در محدوده‌های نظامی پایتخت/ توسعه کمربند سبز شهر تهران

ایجاد 250 هکتار فضای سبز در محدوده‌های نظامی پایتخت/ توسعه کمربند سبز شهر تهران

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه تبدیل فضاهای باز و پادگانهای نظامی به فضای سبز از برنامه های پنج ساله دوم شهرداری تهران است گفت: ایجاد 250 هکتار فضای سبز در پادگانهای نظامی پایتخت امسال محقق می شود.

مجتبی عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: توسعه فضاهای سبز شهر به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای حل معضل آلودگی هوای تهران طی سالهای اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته و ضمن افزایش قابل ملاحظه تعداد بوستانها و پارکها، توسعه کمربند سبز شهر نیز با جدیت دنبال شده است.

وی ادامه داد: در سال جاری همچنین تبدیل فضاهای باز و پادگانهای نظامی به فضای سبز در راستای افزایش سرانه فضای سبز پایتخت در دستور کار قرار گرفته است چنانچه ایجاد فضای سبز در پادگان شهید نوری به مساحت 150 هکتار واقع در کیلومتر 19 جاده قم و پایگاه یکم شکاری به مساحت 100 هکتار واقع در فرودگاه مهرآباد محقق شده است.

عبدالهی تصریح کرد: فضای سبز این دو محدوده نظامی تکمیل شده و اواخر شهریور ماه تحویل مناطق مربوطه خواهد شد.

معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: همچنین در راستای توسعه فضاهای سبز تهران، تا پایان سال کمربند سبز پایتخت در دامنه جنوبی البرز و حاشیه شهر حدود دو هزار هکتار توسعه خواهد یافت.

 

کد مطلب 2325931

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها