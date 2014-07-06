ادامه رایزنی های عراقچی و اشمید درباره متن توافق از بعد از ظهر امروز

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رایزنی های تیم هسته ای کشورمان با اعضای 1+ 5 برای نگارش متن توافق جامع، عصر امروز سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی مذاکرات را با هلگا اشمید پی خواهند گرفت.

ششمین دور مذاکرات هسته ای کشورمان از روز چهارشنبه آغاز شده است . ایران و آمریکا به صورت سه جانبه و دوجانبه از روز چهارشنبه تاکنون 4 دور مذاکره داشته اند و معاونان وزیر خارجه کشورمان و معاون کاترین اشتون نیز در دو روز گذشته نگارش متن توافق را پی گرفته اند.

رایزنی ها قرار است تا 29 تیرماه ادامه داشته باشد.