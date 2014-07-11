اردوغان حامی داعش و مجری سیاستهای آمریکا و اسرائیل است/در منطقه جنگ مذهبی وجود ندارد

ارﺟﺎن دوﻻﭘﭽﯽ" ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ارﺷﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان در روزﻧﺎﻣﻪ "آﯾﺪین لیک" ﺗﺮﮐﯿﻪ در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن تحلیل مسائل عراق و سوریه، درباره حوادث این دو کشور گفت : متاسفانه عراق با یک توطئه جدید روبرو است و بررسی تحولات این کشورها نشان می دهد که آمریکا و اسرائیل در پس این توطئه ها و حملات قرار دارند. طرح تجزیه عراق توطئه ای است که با هدف تشکیل دولت خودفروخته خودمختار کرد در منطقه از سالهای دور طراحی شده است. این طرفها با گروه تروریستی داعش مانند خنجر به قلب عراق حمله کرده و در تلاش راه اندازی جنگ شیعه و سنی هستند که متاسفانه دولت عدالت و توسعه به رهبر اردوغان به این طرح کمک می کند. زیرا تا به امروز وی داعش را گروهک ترویستی نخوانده است. وی سعی دارد با متهم کردن دولت عراق، بر اهداف اصلی از این توطئه ها سرپوش گذشته و ضمن آن با سرمایه گذاری های سیاسی در شمال عراق وابستگی اش را به آمریکا مورد تاکید قرار دهد. در هین اثنا نفت عراق از طریق ترکیه بشکلی غیر قانونی در حال فروش است.

در منطقه جنگ مذهبی وجود ندارد

حملات به عراق با شرایط سوریه ارتباط نزدیک دارد. محور شر که سعی در تجزیه سوریه دارد، با سیلی و ضربه ای که در این کشور خورد،توطئه های خود را به سمت عراق متمایل کرده است. هدف آنان ایجاد دشمنی بین سوریه و عراق و تشکیل یک دولت خود فروخته کرد و در نتیجه، تشکیل یک کشور اسرائیلی جدید در منطقه است.



آمریکا به دنبال ایجاد یک دولت کاملا خود فروخته در منطقه است که در این راستا با حمایت ترکیه خواهان تشکیل دولت مستقل کرد است. بدین ترتیب آمریکا و اسرائیل حضور خود را در منطقه به طور کامل تثبیت و سپس اهدافشان را به سمت ایران و منطقه قفقاز متمایل خواهند کرد. آنها با هدف ایجاد جنگ مذهبی در سوریه و عراق تصمیم دارند دولتهای هر دو کشور(عراق و سوریه)از بین ببرند. در حقیقت در منطقه جنگ مذهبی وجود ندارد . این حمله ناجوانمردانه توسط امپریالیست طراحی شده است.

35 سال مقاومت ایران در مقابل امپریالیسم برای متطقه بسیار ارزنده است. ترکیه هم با وجود حکومت فعلی طی سالهای متمادی سعی کرده در مقابل امپریالیسم از خود مقاومت نشان دهد. ترکیه هم در مقابل امپریالیسم سر تعظیم فرود نخواهد آورد.

این کارشناس در پاسخ به این سئوال که این روزها مسعود بارزانی با استفاده از شرایط داخلی عراق به سمت تشکیل حکومت مستقل کرد قدم برداشته است. مواضع ترکیه در این رابطه چگونه است؟ گفت : بحث تشکیل دولت مستقل کرد در گذشته خط قرمز ترکیه بود.مسعود بارزانی سالها است که به امپریالیسم خدمت می کند. ولی درک این را ندارد که جهان به سمت تغییر قدم گذاشته و کفه ترازو تغییر کرده است. در کنار فراز و نشیبهای مختلف در آمریکا و کشورهای اروپای،کشورهای آسیایی روز بروز قدرتمند تر می شوند و ضمن آن کسانی که با طناب آمریکا به چاه می روند روزی در همانجا دفن خواهند شد، زیرا این منطقه تجزیه را بر نمی تابد.

بارزانی با استفاده از نقاط ضعف عراق خواهان تشکیل دولت مستقل کرد است. این بازی خطرناک فقط به نفع اسرائیل است. زیرا اسرائیل 60 سال به دنبال تحقق چنین طرحی بودده و در راستای آن تلاش می کند. در گذشته نه چندان دور تشکیل دولت مستقل کرد خط قرمز ترکیه بود ولی با روی کار آمدن حکومت عدالت و توسعه این خط قرمز پاک شد.

امروز حکومت اردوغان با قبول تشکیل دولت مستقل کرد، در راستای سیاستهای آمریکا در اسرائیل حرکت می کند. مواضع ایران هم در این بین بسیار اهمیت دارد . ایران باید با صدایی بلندتر باید مخالفت خود را با تشکیل دولت مستقل کرد اعلام کند، زیرا تشکیل این دولت مستقل دو کشور ایران و ترکیه را به سمت تجزیه سوق خواهد داد. با تشکیل دولت مستقل کرد حضور آمریکا و اسرائیل در منطقه تثبیت خواهد شد و نتیجه آن شروع جنگ برادر کشی در منطقه خواهد بود.

از این کارشناس ترک سئوال شد : در چنین شرایطی سوالی مهم در ذهن شکل می گیرد و آن اینکه اعزام 300 مشاور نظامی به عراق چه معنایی دارد؟ شرایط نابسامان عراق چه تاثیری در روابط اقتصادی ترکیه با بخش کردنشین خواهد داشت؟ به نظر شما فروش نفت شمال عراق به سود ترکیه است؟

وی در پاسخ گفت : اعزام نظامیان آمریکایی به بهانه ارائه مشاوره نظامی به عراق همزمان با حملات داعش معنایی خاص و ارتباط مستقیم دارد. آنان برای کمک به عراق اعزام نشده اند. مگر همین آمریکا مقصر اصلی کشتار و خونریزی در عراق نیست؟ این مشاوران ماموران سیا هستند. آمریکا با هدف کمک به داعش وارد عراق شده و منظور وی ایجاد زمینه برای سقوط دولت نوری المالکی و ایجاد یک حکومت دست نشانده است. آمریکا با در دست نگه داشتن تفکر تشکیل حکومت مستقل کرد به عنوان یک برگ برنده، و ضمن آن گرفتن حمایت ترکیه، سعی دارد به هدف خود در منطقه نزدیک شود.

ترکیه در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفته است

بحران سوریه و عراق به طور کلی به ضرر ترکیه است. زیرا صادرات سالانه 30 الی 40 میلیارد دلاری ترکیه به این کشورها قطع شده و در نتیجه هزینه های گزاف برای این کشور به بار آورده و باعث سخت شدن شرایط اقتصادی شده است. به گفته کارشناسان ترکیه در اواخر ماه پاییز با مشکلات اقتصادی شدید مواجه خواهد شد. ترکیه هم اکنون با فروش نفت شمال عراق از راههای غیر قانونی می خواهد مشکلات اقتصادی خود را برطرف کند، ولی این راه حل نتیجه ای نخواهد داشت. کشور عراق یک روز ترکیه را به لحاظ این رفتارش مورد بازخواست قرار خواهد داد. زیرا نفت ارسال شده از سوی بارزانی از طریق بندر جیحان مستقیما به سمت اسرائیل و آمریکا سرازیر شده است.

انتخابات ریاست جمهوری برای پیروزی اروغان طراحی شده است



دولاپچی درباره ارزیابی خود از نامزدی اردوغان برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و اینکه در صورت پیروزی احتمالی اردوغان در انتخابات آیا کشور به سمت تغییر قدرت سیاسی متمایل خواهد شد، به مهر گفت از سالهای گذشته انتظار می رفت که اردوغان برای ریاست جمهوری نامزد شود. سه نفر نامزدی خود را اعلام کرده اند که دو نفر آنان (اردوغان و اکمل الدین احسان اوغلو) پیرو اسلام آمریکایی اند و نفر بعد یعنی صلاح الدین دمیر تاش رهبر حزب کردها تحت عنوان حزب دموکراسی و مستقل ترکیه(BDP) است. در حقیقت با اعلام نامزدی احسان اوغلو به عنوان نماینده مشترک دو حزب خلق ملی گرا(MHP) و حزب جمهوری خلق(CHP) نقشه انتخاب اردوغان عملی شده، راه برای وی هموار شده است. زیرا احسان اوغلو نه ملی گراست و نه جمهوریخواه. در نتیجه می توان گفت آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری دخالت کامل دارد.

قطعا اردوغان در انتخابات پیروز خواهد شد و سیاستهای ترکیه هم به همین منوال ادامه خواهد یافت. مسعود بارزانی هم برای اعلام استقلال منتظر اعلام نتایج انتخابات ترکیه است. زیرا با قدرت گرفتن اردوغان و کناره گیری اش از ریاست حزب عدالت و توسعه وی قطعا کسی را به عنوان ریاست حزب انتخاب خواهد کرد تا تابع بی قید و شرط او باشد.

مصاحبه از: مهرداد محمدی