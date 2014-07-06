بوستانی به نام نارنجی پوشان شهر قم

به گزارش خبرنگار مهر، پیرمرد است، قامت جوانی‌اش را در کوچه و خیابان‌ها خمیده است، سواد درست و حسابی ندارد و به دلیل نبود امکانات آموزشی در زمان کودکی و نوجوانی حرفه‌ای هم نیاموخته است و صبح تا شب جارو به دست می‌گیرد و از این سمت خیابان به آن سمت می‌رود، زباله‌ها را جمع می‌کند و کیسه‌های درب منازل را با همکارانش دست به دست می‌دهد تا درون ماشین جای بگیرند.

چند سالی می‌شود که شب کار است، آرامش شب را به هیاهوی روزانه ترجیح می‌دهد، شب خودش است و خودش و صدای خش خش جارو که روی آسفالت سخت خیابان کشیده می‌شود.

روز‌ها از دود و دم هوا چشم‌هایش می‌سوزد، عینکی شده و چین و چروک‌های کنار روی پیشانی و اطراف چشم حالا دیگر چهره‌اش را پیر‌تر نشان می‌دهد.

جارو سبک است، وزنی ندارد اما دستان او دیگر توان روزهای جوانی و هیبتش تکاپوی آن ایام را ندارد، آرام و شمرده قدم می‌زند، قدم‌هایش هم به طول و عرض خیابان نمی‌رسد، حق دارد زیر لب زمزمه کند، «رفتگری کار سختی است».

در تعریف‌ها و جستجوهای اینترنتی، رفتگر یا سوپور شخصی است که در استخدام خدمات عمومی قرار دارد و به جمع‌آوری زباله به منظور دفع و یا بازیافت می‌پردازد رفتگرانی که در دو سه سال گذشته از آن‌ها با نام پاکبان یاد می‌شود تا جایگاه اجتماعی برای آن‌ها که شهر را خانه خود می‌دانند تعریف شود و به آن‌ها به عنوان افرادی که از کره دیگری تنها برای جارو کشیدن شهر آمده‌اند، نگاه نشود.

لری برد، بسکتبالیست آمریکایی، ناتان زیس سیاستمدار استرالیایی و گرجس پیر رزمی کار کانادایی انسان‌های سر‌شناسی هستند که روزگاری جارو به دست داشتند و خیابان‌ها را تمیز می‌کردند و با وجود اینکه حالا برای خودشان اسم و رسم و کیا و بیایی دارند از یادآوری خاطراتی که برای زمان جاروکشی آن‌ها است، ابایی ندارند چرا که می‌دانند جارو زدن و نظافت را مه‌مان جای جای شهر کردند خجالت ندارد.

خدماتی برای نارنجی پوشان شهر من

رضا بامداد اصل مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند است، سازمانی که در چند ماه گذشته نام اختصاری «سامَپ» را برگزیده و تلاش دارد آن را جایگزینی برای سازمان مدیریت پسماند بر سر زبان‌ها بیندازد.

وی بر اهمیت تکریم شخصیت پاکبان‌ها تاکید دارد و می‌گوید: کرامت انسانی برای هر فرد باید محفوظ باشد و پاسداشت زحمات اقشاری که قامت خم می‌کنند تا زباله‌های ریخته شده توسط دیگر افراد را از روی زمین بردارند، قابل توجه است.

این سازمان در یک ماه گذشته به عقد قرارداد با اداره کل کار، تعاون دست زده است و تلاش خود را برای حمایت از این قشر به کار برده است.

بامداد اصل معتقد است حالا که سازمان مدیریت پسماند به عنوان سازمانی که متولی امر رفت و روب در شهر است، پس باید شرایطی برای این قشر از جامعه نیز فراهم باشد تا از تسهیلات حداقلی بهره‌مند شوند.

تقویت پیمانکاران بخش خصوصی در راستای حمایت از پاکبانان یکی از سیاست‌های این سازمان است و یکی از تکالیف اصلی سازمان پرداخت حقوق به موقع پاکبانان و رفته‌گران شهرداری است که در قالب تفاهم‌نامه با اداره کار و تعاون تعریف شده است.

مدیرعامل سامپ قم، بهره‌مندی پاکبانان و رفته‌گران را از امتیازات درمانی یکی دیگر از بندهای این تفاهم‌نامه نام می‌برد.

طبق این بند پاکبانان و رفته‌گران شهرداری قم و خانواده‌های آنان می‌توانند با در دست داشتن دفترچه‌های تأمین اجتماعی خود، بدون نوبت در بیمارستان‌ها و مراکز تأمین اجتماعی از خدمات آزمایشی استفاده کنند.

این موضوع روند انجام آزمایشات ادواری این افراد را که به دلیل مخاطرات شغلی در معرض آسیب‌های مختلف جسمی هستند، تسریع می‌کند.

بوستانی به نام پاکبان

خانواده نارنجی پوشان قم که تعدادشان بیش از هزار و 500 نفر است، این روز‌ها صاحب بوستانی شدند که هم نام حرفه‌شان است، بوستانی به نام پاکبان...

روز ملی شهرداری‌ها، مصادف می‌شود با آماده سازی یک بوستان که قرار است در آینده به بخش‌های مختلفی تجهیز شود، قرار است در روزگاری نه چندان دیر، این بوستان با نمایشگاه و غرفه‌های متنوع، به محلی برای عرضه خدمات ویژه فرهنگی و آموزشی به شهروندان تبدیل شود.

بوستان پاکبان در جوار ساختمان شهرداری قم به بهره برداری می‌رسد، بوستانی که ظرف یک سال گذشته آماده سازی و تجهیز آن به طول انچامیده است و حالا به ثمر نشسته تا علاوه بر گسترش فضای سبز شهری، نام پاکبان نیز به درازای جارو کشیدن‌های شب تا صبح بر خاطر حک شود.