نادربرهانی مرند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قرار بود نمایش «مرگ فروشنده» را از اوایل مهر ماه در تالار اصلی تئاتر شهر روی صحنه باشد، توضیح داد: طبق قراری که با مدیر قبلی مجموعه تئاتر شهر داشتیم بنا بود که از مهر ماه امسال نمایش «مرگ فروشنده» را در سالن اصلی روی صحنه ببرم اما با توجه به تغییراتی که در مدیریت این مجموعه انجام گرفت، از سوی تیم جدید اعلام شد که اجرای دقیق نمایش منوط به نظر شوراست که این موضوع تا حدی زمان آغاز اجرا را تغییر داد.

وی درباره ترکیب بازیگران «مرگ فروشنده» در باز تولید این اثر نمایشی گفت: با توجه به اینکه از قبل به ما اعلام شده بود که نمایش در مهرماه به صحنه خواهد رفت، من هم با بازیگرانی که در ترکیب قبلی اجرای نمایش در سال 85 حضور داشتند مذاکره کردم و تقریبا همه آنها هم به صورت قطعی اعلام کرده بودند که با ما همکاری دارند. اما با توجه به تغییر زمان نمایش که به احتمال فراوان اواخر مهر و اوایل آبان ماه خواهد بود ممکن است به دلیل حضور بازیگران در پروژه های تلویزیونی و سینمایی تغییراتی در ترکیب اصلی داده شود.

این کارگردان تئاتر تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که از بازیگران قبلی «مرگ فروشنده» برای حضور در اجرای مجدد آن استفاده کنیم، اما اگر مجبور شوم که در ترکیب بازیگران تغییراتی را ایجاد کنم به طور حتم این کار را خواهم کرد چون ما زمان بسیار کمی برای آماده سازی اثر داریم.

نمایش «مرگ فروشنده» دی ما سال 85 در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر با بازی پیام دهکردی‌، سیامک صفری، امیر جعفری‌، هدایت هاشمی، فرزین محدث روی صحنه رفت که با استقبال قابل توجه تماشاگران نیز روبه رو شد و نمایش برگزیده سال 85 از دیدگاه انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر شد.