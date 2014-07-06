جاری شدن آب در زاینده رود یک سوء تفاهم است/ تزریق آب 8 روزه برای آبیاری باغات غرب اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته‌ اخیر شایعات متعددی از سوی مردم اصفهان در خصوص بازشدن آب رودخانه زاینده رود و رسیدن آب تا پارک ناژوان شنیده می‌شد که در این راستا غلامرضا حیدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جاری شدن آب در رودخانه یک سوء تفاهم است در این خصوص اظهار داشت: بر اساس آخرین مصوبه‌ وزارت نیرو مقرر شده که از تیر تا شهریور ماه سال جاری هر ماه و به مدت 8 روز آب مورد نیاز برای آبیاری باغات غرب اصفهان تامین شود.



وی با بیان اینکه این آب از طریق شبکه‌ نکوآباد به رودخانه تزریق می‌شود، افزود: بر این اساس از 7 الی 15 تیر ماه آب به رودخانه زاینده رود تزریق شده است.



معاون بهره‌برداری آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه قسمتی از این آب برای آبیاری باغات ناژوان و آبرسانی به پالایشگاه و نیروگاه اسلام آباد اختصاص می‌یابد، بیان کرد: این نحوه‌ آبرسانی تا شهریور ماه ادامه خواهد داشت و برنامه‌ریزی مجدد برای آبرسانی به باغات در شش ماه‌ دوم متعاقباً اعلام خواهد شد.