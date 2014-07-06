به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سیف‌الهی صبح یکشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت بازسازی و مرمت بازار بزرگ کرمان گفت: عملیات کف سازی بازار سرپوشیده کرمان که قرار بود ظرف مدت دو ماه به انجام برسد طی 18 روز انجام شد.

وی از بکارگیری 300 نفر برای عملیات کف‌سازی بازار تاریخی کرمان خبر داد و افزود: 80 درصد تابلوهای بازار و همچنین سایه‌بان‌های زائد جمع آوری شده و بیش از دو هزار متر مربع بازار سنگ فرش مرمریت شده است.

شهردار کرمان از تخریب دو هزار و 631 مترمربع در کف بازار کرمان خبر داد و اذعان داشت: برای کف سازی بازار اقدامتی چون تخریب آسفالت کوچه ‌های منتهی به بازار، تخریب و برچیدن بتن، سرچینی پنج حلقه چاه، جمع‌آوری و بارگیری نخاله‌ها، شفته‌ و شن‌ ریزی، آجرچینی و جدول‌ گذاری صورت گرفته است.

نصب 10 شیر هیدرانت در بازار کرمان

وی همچنین با اشاره به اینکه عملیات کف سازی بازار به منظور جلوگیری از تخریب بازار شب‌های صورت می‌گرفت، گفت: نصب راه‌بند در کوچه‌های منتهی به بازار و نصب 10 شیر هیدرانت به منظور جلوگیری از خسارات ناشی از آتش سوزی از دیگر اقدامات صورت گرفته در بازار کرمان است.

شهردار کرمان از اتصال آبهای سطحی بازار کرمان به شبکه فاضلاب خبر داد و افزود: طرح فاضلاب در بازار مظفری و قدمگاه کرمان در حال اجراست.

نهایی شدن طرح بدنه‌سازی میدان شهدای شهر کرمان

سیف الهی با اشاره به نهایی شدن طرح بدنه سازی میدان شهدای شهر کرمان تصریح کرد: کرمان در گذشته شهر شش دروازه بوده است و به همین دلیل نیز بنا داریم در هریک از ورودی های این میدان یک دروازه نصب کنیم و پل عابر در قسمت بالای ان تعبیه می شود.

وی میزان اعتبار پیش بینی شده برای اجرای طرح بنده سازی میدان شهدا را چهار میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: تاکنون مبادله مواقفتنانه در خصوص اجرای این طرح انجام نشده است.

سیف الهی با اشاره به اینکه بازسازی میدان شهدا پس از جمع آوری سیم‌های برق این محدوده آغاز خواهد شد، گفت: این طرح براساس شرایط بافت تاریخی انجام می‌شود.