مسیرهای گردشگری تابستان امسال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا بتو قائم مقام ساز مان رفاه خدمات و مشارکت های شهرداری تهران بااشاره به طراحی 9 مسیرگردشگری ویژه ماه مبارک رمضان 5 مسیر ازاین مقاصد رادرخصوص تورهای تفریحی پیش از افطار عنوان کردواظهار داشت:4 مسیر دیگر به اجرای بر نامه های پس از افطار اختصاص یافته است

وی درتشریح مسیرهای گردشگری پیش ازافطارازامامزاده یحیی، سرای کاظمین، حمام نواب، مسجد ومدرسه معمارباشی به عنوان مسیر شماره 2 نام برد و افزود:مسیرهای شماره 3 و 4 نیز به ترتیب باغ موزه هنرایرانی، امامزاده صالح وامامزاده داود راشامل می شود.

قائم مقام ساز مان رفاه خدمات ومشارکتهای شهرداری تهران در ادامه میدان امام خمینی(ره)، سردر باغ ملی،گذر سی تیر، میدان بهارستان وحرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی راپنجمین مسیر گردشگری تعریف شده پیش ازافطارذکروتصریح کرد:آغاز تمامی این تورهای گردشگری از 3 ساعت پیش از افطار بوده که حداقل تا یک ساعت پس از افطار تداوم خوا هد یافت.

بتو در بیان اعلام قیمت های تورهای عنوان شده این مبلغ را در خصوص 4 مقصد گردشگری اول منتهی به بر ج میلاد 25 ودر خصوص مسیر پنجم 23هزار تومان عنوان کردواظهار داشت:این امکان برای شهروندان فراهم شده است که در مسیر های منتهی به برج میلاد تاپایان شب درجشنواره های تفریحی فرهنگی این برج شرکت نمایند.

قائم مقام ساز مان رفاه خدمات ومشارکتهای شهرداری تهران با یادآوری اینکه آغاز بر نامه های افطا ر تا سحر از زمان افطار تا صرف سحرواقامه نمازاست برگزاری این تورهای تفریحی رابا محوریت زیارت اماکن مذهبی عنوان کرد وافزود: امامزاده عین علی زینعلی، آبشار تهران ،دریاچه شهدای خلیج فارس و نیز پارک مینیاتور،باغ موزه قصروامامزاده پنج تن مسیرهای شماره 1و2 پس از افطار را تشکیل میدهند.

بتو بابیان اینکه مسیر گردشگری سوم شامل اماکن تفریحی- زیارتی سورتمه تهران، امامزاده قاسم وپارک آب وآتش است از تورهای مهدویت به عنوان چهارمین تور تعریف شده در ماه مبارک رمضان با محوریت زیارت حرم مطهر حضرت معصومه(س) ومسجد قم جمکران نام بردوگفت: مبالغ درنظرگرفته شده درخصوص مسیر اول ودوم 18 ودرمسیر سوم وچهارم به ترتیب 23و30 هزارتومان تعیین شده است.

وی درپایان خاطرنشان کرد: باتوجه به تماسهای بر قرارشده با سامانه ارتباطی 137بیشترین بازدید تاکنون با ثبت نام 25هزار نفرمربوط به برج میلاد بوده وروند ثبت نام تداوم دارد.