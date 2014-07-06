طرح پيشگيري از حوادث طبيعي در کردستان اجرا مي شود

حسن خدابنده لو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح "کاروان نیکوکاری جهاد رمضان" با رویکرد اجتماع محور ويژه مناطق محروم در استان كردستان اجرايي مي شود.

وي با اشاره به اهداف برگزاري اين طرح در كردستان عنوان كرد: اين طرح در قالب فعالیت‌ های آموزشی، عام‌ المنفعه، توزیع بسته‌ های بهداشتی، کنترل سلامت در قالب ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، برنامه ‌های آموزشی تفریحی ویژه کودکان و برپایی مراسم مذهبی اعم از احیا در مساجد و حسینیه‌ ها، غبارروبی و عطر افشانی مساجد انجام مي شود.

وی افزود: این کاروان نیکوکاری در قالب تیم‌ های 10 تا 20 نفر نفره و با تخصص‌ های مختلف ساماندهی شده ‌اند، یادآور شد: این کاروان‌ ها با همکاری سایر ادارات در مناطق محرومی که از قبل شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته‌ اند حاضر می شوند و به خدمت ‌رسانی می پردازند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کردستان در بخش ديگري از سخنان خود بیان کرد: هدف اصلی این طرح پیشگیری و کاهش اثرات ناشی از حوادث طبیعی از طریق آموزش به روستائیان است.

خدابنده لو با اشاره به شمار كاروان هاي اعزام شده براي اجرايي كردن اين طرح در استان كردستان یادآور شد: تا پایان ماه رمضان در مجموع 30 کاروان به مناطق روستایی و محروم از سوی جمعیت هلال احمر استان کردستان اعزام می ‌شوند.

وی در پايان به ديگر فعاليت هاي مشابه جمعيت هلال احمر استان كردستان اشاره كرد و گفت: هر ساله در سه مقطع زمانی مختلف سه کاروان "جهاد رمضان"، "جهاد محرم" و "جهاد فجر" در ماه‌ های رمضان، محرم و دهه فجر به مناطق محروم اعزام می ‌شوند.