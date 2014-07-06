لیست واحدهای تولیدی نیمه کاره و نیازمند به سرمایه در گردش لرستان تهیه شد

گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جریان سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت پرداخت هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات برای طرح های تولیدی نیمه کاره و نیازمند سرمایه درگردش تصویب شد.

وی عنوان کرد: در این راستا مقرر شد که بانک مرکزی این اعتبار را در اختیار کمیته ای به ریاست رئیس کل بانک مرکزی و با حضور استاندار لرستان برای توزیع قرار دهند.

استاندار لرستان با بیان اینکه تاکنون لیست واحدهای نیازمند به تسهیلات توسط متولیان امر تهیه شده است، عنوان کرد: این لیست در اختیار معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان قرار داده شده است.

بازوند با بیان اینکه این تسهیلات قابل پرداخت بوده و مسئولیت پرداخت آن با بانک مرکزی است، افزود: بانک مرکزی بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات را مشخص کرده و اعتبارات را به بانکها ابلاغ می کند.

وی با بیان اینکه در زمینه این تسهیلات موضوع منابع و مصارف نیز تعریف و حل شده است، یادآور شد: امروز متاسفانه برخی بانکهای استان از عدم همخوانی منابع و مصارف به عنوان یک اهرم برای عدم پرداخت تسهیلات استفاده می کنند که خوشبختانه در تسهیلات مصوب در سفر هیئت دولت این موضوع کاملا رفع شده و این تسهیلات فارغ از منابع و مصارف بانکهای استان است.

استاندار لرستان ابراز امیدواری کرد که با تزریق این میزان تسهیلات به حوزه تولید و صنعت استان شاهد افزایش اشتغال و رونق تولید در استان باشیم.