منابع آبهای زیر زمینی زنجان از وضعیت مطلوبی برخودار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم پور نصرت افزود:سطح آب سد تهم با 25 درصد وسطح سفره های زیرزمینی با 20 درصد کاهش مواجه هستند.

وی اظهار داشت: مشکل کم آبی باید با برنامه ریزی صحیح در استان زنجان مدیریت شود.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری استان زنجان با اشاره به نامناسب بودن بارندگی ها ذخیره آب سدهای استان زنجان کاهش یافته است ، تصریح کرد: برنامه هایی در کوتاه مدت برای تامین آب از طریق چاهها انجام می شود.

پور نصرت برنامه های کوتاه مدت برای حل مشکل تامین آب را اعلام کرد و ادامه داد : احداث سد مشمپا جزو برنامه های بلند مدت است و با احداث این سد حجم بالایی از آب سالم به زنجان منتقل می شو د.

وی آمار مصرف آب شرب به ازای هر نفر در شبانه روز را در استان زنجان 240 لیتر اعلام کرد و یادآور شد : با توجه به وضعیت جغرافیایی موجود باید هم استانی ها در مصرف آب صرفه جویی کنند.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری استان زنجان یادآورشد : مردم باید اجازه ندهند آب به صورت غیرقابل کنترل مصرف شود و اگر در بخش آب دچار مشکل شود قطعا این آب در اختبیار مردم قرار نمی گیرد.

پور نصرت به شاخص های مهم کلر زنی برای مقابله با آلودگی اشاره کرد و گفت: با توجه به آزمایشات صورت گرفته 8/99 درصد نمونه آب استان زنجان مطلوب است.

معارف دینی و قرآنی در بقاع متبرکه خدابنده ترویج می‌یابد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خدابنده با اشاره به برگزاری برنامه‌های مختلف در حرم امامزادگان و بقاع متبرکه شهرستان خدابنده گفت: با اجرای این طرح معارف دینی و قرآنی در بقاع متبرکه ترویج می یابد.

حجت‌الاسلام حسن رضا محمدی با اشاره به اینکه امسال برنامه‌های متعددی همزمان با ماه رمضان در شهرستان خدابنده اجرایی خواهد شد، گفت: امسال نیز طبق سنوات قبل برنامه‌ها با محوریت قرآن در بقاع متبرکه و حرم امامزادگان اجرایی می‌شود.



وی با بیان اینکه از جمله برنامه‌های اجرایی اوقاف خدابنده در این ماه طرح ضیافت الهی است، افزود: در قالب این طرح برنامه‌های متعددی در شهرستان اجرایی می‌شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خدابنده همچنین با اشاره به برگزاری محافل انس با قرآن با حضور قاریان برتر کشوری و استانی گفت: این محافل در بقاع شاخص شهرستان برگزار می‌شود.



محمدی همچنین با اشاره به برپایی خیمه‌های معرفت اظهار کرد: از اهداف برپایی خیمه معرفت در حرم امامزادگان و بقاع متبرکه اجرای برنامه گفتمان دینی و پاسخ به مسائل ‏شرعی است.



وی برگزاری مراسم شب‌های قدر، برگزاری طرح مودت در آستان امامزادگان و همچنین برگزاری طرح اطعام را از دیگر برنامه‌های اجرایی اوقاف خدابنده طی ماه رمضان اعلام کرد و افزود: اعزام مبلغین به امامزادگان روستاهای محروم، برگزاری جلسات تفسیر قرآن کریم و برگزاری مراسم ترتیل و جزءخوانی قرآن کریم از دیگر برنامه‌های اجرایی اوقاف خدابنده است.



رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خدابنده گفت: اهداف برگزاری برنامه‌های مختلف به مناسبت ماه رمضان، ترویج معارف دینی و قرآنی و ارتقای سطح آگاهی شهروندان در مسائل قرآنی است.



53درصد نوآموزان استان زنجان دوره پیش دبستانی را گذرانده اند

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: پوشش نوآموزان دوره پیش دبستانی استان زنجان در سال تحصیلی جاری 53 درصد می باشد که 13.10 درصد از میانگین کشوری بالا می باشد.

مرتضی تمجیدی اظهار داشت : در سال تحصیلی جاری 53 درصد نوآموزان تحت پوشش مراکز پیش دبستانی قرار گرفتند که 13.10 درصد نسبت به میانگین کشوری آن که 39.9 می باشد بالاتر است.

وی گفت: با توجه به اهمیت این دوره ، انتظار می رود اولیای دانش آموزان توجه بیشتری نسبت به این مقوله داشته باشند و زمینه را برای شرکت فرزندان خود در کلاس های پیش دبستانی فراهم نمایند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان یاد آورشد: تحقیقات محققان علوم تربیتی حاکی از آن است که کودکانی که دوره پیش دبستانی را گذرانده اند ، در محیط دبستان سازگاری اجتماعی و عاطفی بیشتری از خــود نشان می دهند . مستقل تر ، مسئولیت پذیرتر ، فعال تر و با نشاط تر از کودکانی هستند که در این دوره ها شرکت نداشته اند.



وی اظهار امیدواری کرد با مشارکت اولیا ،زمینه برای شرکت همه نوآموزان در کلاس های پیش دبستانی فراهم گردد.

برگزاری 74760 نفر ساعت دوره بدو خدمت برای کارکنان

معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان از ثبت نام 138676 دانش آموز در سامانه سناد و رتبه سوم استان زنجان در این زمینه خبر داد.



سید محمود سیفی نیا گفت: به منظور بالابردن سطح آگاهی های عمومی کارکنان و پایه گذاری ارتباط سالم کارمند با نظام اداری و دستگاهی که فرد در آن مشغول به فعالیت است دوره توجیهی بدو خدمت 70 ساعته کارکنان در طول خردادماه با حضور 1068 نفر به صورت قطبی در شهرستان های زنجان ،ابهر، قیدار، طارم به میزان 74760 نفر ساعت برای همکاران واجد شرایط برگزار شد.

سیفی نیا افزود : دوره ی تغییر کتب پایه چهارم ابتدایی و پایه دوم دوره اول متوسطه نیز در شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد .

وی با اشاره به ثبت نام تعداد 138676 دانش آموز در سامانه ثبت نام دانش آموزان ( سناد ) از رتبه سوم استان زنجان در این زمینه خبر داد.