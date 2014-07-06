طالقان بیشترین بارش را در هفته گذشته داشته است/ کرج گرمترین شهرستان البرز

سهیلا بیات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته گذشته طالقان با 12/2 دهم میلیمتر، کرج با هشت میلیمتر و هشتگرد با 5/4 دهم میلیمتر بیشترین بارش ها را در سطح استان نسبت به دیگر شهرستان های البرز داشته اند.

وی ادامه داد: برای امروز پدید خاصی در استان پیش بینی نمی شود و تنها در عصر شاهد رشد ابر و ورزش باد خواهیم بود.

مدیر اطلاع رسانی اداره کل هواشناسی استان البرز در پایان اعلام کرد: طالقان با 15 درجه سانتی گراد خنکترین و کرج و فردیس با 36 درجه سانتی گراد گرمترین شهرستان های استان برای امروز به شمار می روند.