خلق"شهر ايراني"به سفارش مركز جهاني پژوهشهاي هنر معماري

" پرويز كلانتري " - نقاش معاصر در گفت وگو با خبرنگار تجسمي " مهر " با اعلام اين مطلب گفت : شهر ايراني عنوان يك اثر هنري است كه بنا برسفارش iaara وابسته به سازمان ملل خلق شده است.

" كلانتري " افزود: دراين زمينه يك اثر به ابعاد 3 در يك ونيم ارائه داده ام . اين اثر يك نقاشي ديواري است كه همزمان با سالروز اسكان ،پنجم اكتبر در مقر سازمان ملل در محل نايروبي و با برگزاري تشريفاتي ، پرده برداري مي شود .

وي در توضيح بيشتر شهرايراني تصريح كرد :" شهرايراني " با الهام از آثارتايخي شهرقزوين با همكاري ميراث فرهنگي قزوين ، اشاراتي به بناهاي تاريخي شهر و نگاهي به نمونه هايي از معماري جديد دانشگاه قزوين دارد كه به شيوه پست مدرن در ارتباط تنگاتنگ با معماري سنتي شهري ساخته شده است.

اين نقاش گفت : طرح اين بنا ازدفترمهندس مشاور " باوند " در سال 1986 كانديداي جايزه بنياد " آقاخان " شده است . البته ناگفته نماند كه از اين نقاش تمبر ويژه اي هم منتشر خواهد شد .

گفتني است ،"پرويز كلانتري " همچون سالهاي گذشته با استفاده از ماده كاهگل كه عنصر اصلي در معماري ايراني به شمار مي رود اين اثر را خلق كرده است .

iaara عنوان اختصاري internation art and architecture research association يا مركزجهاني پژوهش هاي هنرمعماري بوده كه وابسته به سازمان ملل است .