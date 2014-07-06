«راه سعادت» وارد بازار نشر شد/ بررسی روابط انسان با ديگران از منظر اخلاق اسلامي

به گزارش خبرگزاری مهر، كتاب راه سعادت به قلم حجت‌الاسلام داوود حسيني در پانزده فصل به بررسي حسن خلق، رعايت ادب، آراستگي، نشاط در عبادت، عفت، رعايت حقوق ديگران، عفو و گذشت، حفظ آبرو، آيين رازداري، انتقاد سازنده، مزاح و شوخي، صداقت و راستگويي، تغافل و چشم‌پوشي، رفق و مدارا و تعامل و همياري مي‌پردازد.

راه سعادت عنوان كتابي به قلم حجت‌الاسلام داوود حسيني است كه پژوهشكده حج و زيارت آنرا با هدف بررسي روابط انسان با ديگران از منتظر اخلاق اسلامي تدوين كرده و به تازگي از سوي مؤسسه فرهنگي هنري مشعر منتشر شده است.



در ديباچه اين اثر آمده است: توجه به اخلاق اسلامي و انساني نشانه سلامت و كرامت فرد و جامعه است، به خصوص اخلاق و آداب معاشرت اجتماعي كه زمينه‌ساز تعاملات سازنده و تعالي بخب براي انسان‌هاي طالب كمال و فضيلت‌هاي انساني هستند.



در روابط اجتماعي، انسان‌ها حقوق و تكاليفي نسبت به يكديگر پيدا مي‌كنند كه رعايت آنها باعث تكامل معنوي، آرامش رواني و تسهيل ارتباطات اجتماعي مي‌شود؛ يكي از عرصه‌هاي اجتماعي كه رعايت اخلاق و آداب اجتماعي اهميت ويژه‌اي دارد، عرصه حج و زيارت است.



اين نوشتار مي‌افزايد: سالانه ميليون‌ها زائر از كشور ايران به سرزمين وحي و عتبات عاليات رهسپار مي‌شوند و با زائران كشورهاي ديگر و هموطنان و همسفران زائر خود ارتباط برقرار مي‌كنند، از اين‌رو لازم است در اين فضاي معنوي، اخلاق اسلامي را سرلوحه ارتباطات خود قرار دهند.





نويسنده اين اثر، رعايت حقوق ديگران با آراستگي، ادب و حسن خلق، حفظ آبروي افراد با رازداري، تغافل از خطاهاي ديگران با عفو و گذشت، همكاري و تعاون در سفرهاي زيارتي و تذكر اشكالات با زباني نرم و سازنده را از موارد مهمي نام مي‌برد كه سرلوحه اخلاق اسلامي در ارتباطات به شمار مي‌رود.



در فصل دوم اين كتاب با عنوان رعايت ادب و ذيل واژه‌شناسي ادب مي‌خوانيم: ادب براساس معناي تربيت انسان به سوي پسنديده مي‌كشاند و او را از امور زشت باز مي‌دارد. «ابن منظور» در «لسان العرب» مي‌نويسد: ادب چيزي است كه به وسيله آن مربي متربيان را تربيت مي‌كند.



ادب به معناي اسم مصدر يعني نتيجه تربيت: «مجمع البحرين» مي‌گويد: ادب كردم او را، از باب ضَرَب، يَضربُ، يعني به او رياضت نفس و مكارم اخلاق آموزش دادم. صاحب مجمع البحرين به اين حديث امام علي عليه‌السلام استناد مي‌كند كه فرمودند «بهترين چيزي كه پدران براي فرزندان خود به جاي مي‌گذارند، ادب است.»



همچنين ادب در معناي ديگر به صفتي اخلاقي و روحي تعريف شده و آمده است: اين معنا با همان گفت‌وگوي ميان مردم تناسب دارد كه مي‌گويند: فلاني با ادب، يا بي‌ادب است؛ چناكه اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: «الادب احسن سجيّة؛ ادب بهترين ويژگي اخلاقي و صفت انساني است».



كتاب راه سعادت؛ روابط انسان با ديگران از منظر اخلاق اسلامي به قلم داوود حسيني در قطع وزيري، ۳۴۰ صفحه، شمارگان ۳۰۰۰ نسخه و به قيمت ۹ هزار تومان به همت پژوهشكده حج و زيارت تدوين و از سوي مؤسسه فرهنگي هنري مشعر منتشر شده است