ایجاد شرایطی مناسب برای تخلیه صحیح انرژی جوانان از اهمیت خاصی برخوردار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به اینکه در مباحث اجرایی دخالتی انجام نمی دهد و در صورت نظر خواهی مسئولین تنها اظهار نظر می کندبه نکاتی اشاره کرد و افزود: اولین مسئله در بحث ورزش این است که آن را نباید رنگ و بوی سیاسی دهیم و آن را جناحی نکنیم چرا که نشاط و شادابی حق همه شهروندان و یک ضرورت برای کل جامعه است.



وی اظهار داشت: مدیرانی که در راس امور قرار می گیرند باید همه را به یک چشم ببیند و اینگونه نباشد که به یک ورزش و یا به یک مدیر که در یک رشته ورزشی خاص فعال است حمایت و توجه بیشتری شود.



مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به اینکه اهتمام به ورزش همگانی و محلاتی از خواسته های مقام معظم رهبری است یاد آور شد: ورزش های کم هزینه ای که باعث جنب و جوش عامه مردم می شود و تا پیرمرد 80 ساله را به میدان می آورد ، به مانند پیاده روی ، باید در طول سال بسیار تکرار گردد و با هزینه های کمتری انجام داده شود و همچنین به ورزش محلات باید بهاء داد و با ایجاد یک انسجام این ورزشهای محلاتی و سنتی را احیا کرد به ویژه ورزش هایی که از تحرک بالایی برخوردار هستند.



حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه جوان منبع انرژی است و این انرژی باید از طریق درست تخلیه شود ، تصریح کرد: با احیاء ورزشهای بومی و بازیهای محلی باید بچه ها را از بازی های رایانه ای دور کنیم تا رشد و بالندگی و شکوفایی استعداد آنها محقق شود چرا که بازیهای رایانه ای باعث کم تحرکی و عدم شکل گیری روابط اجتماعی و تعاملات آنان در جامعه می شود.



وی با تاکید بر این مهم که آینده برای جوانان است و زشت و زیبای جامعه را باید خود بسازند و در میدان باشند خاطر نشان کرد: احساس می شود پس از ادغام ورزش وجوانان، جوانان تحت شعاع قرار گرفته است. پایه اول ورزش؛ جوانان هستند و اگر بخواهیم اهداف ورزش را محقق سازیم باید به جوانان بهای بیشتری دهیم.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان یاد آور شد: مخالف ورزش های لوکس و هزینه بر نیستم ولی وقتی اعتباری وجود ندارد روی این ورزش ها نباید سرمایه گذاری کرد چرا که با آن سرمایه می توانیم موجی از تحرک را به پرداختن به یک ورزش دیگر در جامعه ایجاد کنیم.



در این نشست مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: تلاش خواهیم کرد با بهره گیری از ظرفیتها و حساسیتی که در جامعه بخصوص جوانان وجود دارد بتوانیم اهداف نظام و دولت را محقق سازیم.



سید ارسلان حسینی با اشاره به این مهم که عرصه ورزش و جوانان بسیار حساس و مهم است و در عین حال بسیار لذت بخش ؛ افزود: در جامعه کنونی ورزش شاید تنها ابزاری باشد که نشاط اجتماعی را به مردم انتقال می دهد که از این فرصت و ظرفیت باید برای تحقق اهداف ، استفاده کنیم و جوانان بسیاری هستند که علاقمند به این موضوع می باشند و وظیفه ما را دوچندان می کند .



حسینی با عنوان این مطلب که ماهیت کار این اداره کل با سایر دستگاهها متفاوت است ، خاطر نشان کرد: این دستگاه با همه مردم از کودک تا پیرمرد ، چه زن و چه مرد در ارتباط است.



وی در ادامه گفت: هر اتفاق خوبی که در عرصه ورزش پیش می آید باعث نشاط همه مردم می شود که نمونه آن را به خاطر نتیجه تساوی تیم ملی کشورمان در مقابل نیجریه در سری مسابقات جام جهانی فوتبال شاهد بودیم.



حسینی با اشاره به اینکه موقعیت کنونی ورزش و جوانان استان زنجان مرهون تلاش های مدیران گذشته است از نماینده ولی فقیه خواست تا کمک حال و راهنمای ورزش و جوانان باشند.